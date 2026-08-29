Snake Safety Tips: सांपों को मदहोश कर देती है आपके घर से आ रही ये गंध! भले ही 10वीं मंजिल पर हो घर, तभी तो खिंचे चले आते हैं

अक्सर लोगों का मानना होता है कि सांप सिर्फ जंगलों, झाड़ियों या जमीन पर बने कच्चे मकानों में ही निकलते हैं. लेकिन कई बार बहुमंजिला इमारतों और 10वीं-12वीं मंजिल के फ्लैटों में भी सांप मिलने की खबरें हैरान कर देती हैं. जीव विज्ञान के अनुसार, सांपों में देखने और सुनने की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज सूंघने की शक्ति होती है.

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वे हवा में मौजूद गंध के कणों से अपने शिकार और अनुकूल माहौल का पता लगा लेते हैं. आपके घर में मौजूद कुछ खास चीजें, गंदगी या जानवरों की गंध सांपों को 10वीं मंजिल तक चढ़ने पर मजबूर कर सकती है. आइए जानते हैं वे कौन सी 5 चीजें और गंध हैं जो सांपों को घर की तरफ आकर्षित करती हैं और इनसे कैसे बचा जाए.

घर में सांपों को आकर्षित करने वाली चीजें

चूहों और छोटे जीवों की गंध: सांपों का सबसे पसंदीदा शिकार चूहे, गिलहरी और छिपकलियां हैं. अगर आपके घर, स्टोर रूम या बालकनी में चूहों का जमावड़ा है, तो उनकी मूत्र और मल की गंध सूंघकर सांप 10वीं मंजिल की ड्रेनेज पाइपलाइन के सहारे भी ऊपर पहुंच जाते हैं.

पक्षी और उनके अंडों की महक: ऊंची इमारतों की बालकनी या एसी आउटर यूनिट के पास अक्सर कबूतर घोंसला बना लेते हैं. चिड़िया के अंडों और बच्चों की महक सांपों के लिए किसी दावत के आमंत्रण जैसी होती है.

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सीलन और नमी की गंध: सांप ठंडे खून वाले जीव होते हैं. गर्मी या अत्यधिक बारिश के मौसम में वे ठंडक और नमी की गंध सूंघकर बाथरूम के नालों, ड्रेन पाइप और सीलन वाले अंधेरे कोनों की तरफ खिंचे चले आते हैं.

पालतू जानवरों का बचा हुआ खाना और कचरा: अगर घर में कुत्ते, बिल्ली या पक्षी पले हैं और उनका खाना या कचरा खुला पड़ा है, तो उससे न केवल चूहे आते हैं बल्कि कीट-पतंगों और सांपों को भी गंध से संकेत मिलता है कि वहां भोजन की उपलब्धता है.

पुराने कबाड़ और सूखी लकड़ी/पत्तियों की गंध: घर के किसी कोने या बालकनी में जमा पुराना गत्ता, कबाड़, लकड़ियां या गमलों की सूखी पत्तियां सांपों को सुरक्षित छिपने का माहौल देती हैं. ऐसी जगहों से आने वाली पुरानी मटमैली गंध उन्हें आकर्षित करती है.

सांपों की एंट्री रोकने के 4 जरूरी सेफ्टी टिप्स

ड्रेन पाइप पर जाली लगाएं: बालकनी और बाथरूम के ड्रेनेज पाइप के मुहाने पर स्टील की बारीक जाली जरूर लगाएं.

चूहों और कबूतरों पर नियंत्रण: बालकनी से कबूतरों के घोंसले हटाएं और घर में चूहों को पनपने न दें.

कपूर और सिरके का छिड़काव: सांपों को तेज गंध (जैसे कपूर, फिनाइल या सिरका) पसंद नहीं होती, इसलिए कोनों में इनका छिड़काव करें.

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दरवाजों के नीचे सील Strip लगाएं: मुख्य द्वार और बालकनी के दरवाजों के निचले गैप को डोर बॉटम सील से बंद रखें.

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