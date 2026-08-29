scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Snake Safety Tips: सांपों को मदहोश कर देती है आपके घर से आ रही ये गंध! भले ही 10वीं मंजिल पर हो घर, तभी तो खिंचे चले आते हैं

Snake Safety Tips: अक्सर लोग सोचते हैं कि सांप केवल जंगलों और झाड़ियों में ही रहते हैं और वो घरों तक नहीं आ सकते. जबकि अक्सर लोगों के घरों और यहां तक कि ऊंचे फ्लैट्स में भी सांप मिलने की खबरें सुनने को मिलती हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि कुछ घरों में ऐसी चीज होती हैं जिनकी महक सांप को खींचती हैं.

Advertisement
X
ये चीजें सांपों की खींचती हैं घर के अंदर (Photo: ITG)
ये चीजें सांपों की खींचती हैं घर के अंदर (Photo: ITG)

अक्सर लोगों का मानना होता है कि सांप सिर्फ जंगलों, झाड़ियों या जमीन पर बने कच्चे मकानों में ही निकलते हैं. लेकिन कई बार बहुमंजिला इमारतों और 10वीं-12वीं मंजिल के फ्लैटों में भी सांप मिलने की खबरें हैरान कर देती हैं. जीव विज्ञान के अनुसार, सांपों में देखने और सुनने की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज सूंघने की शक्ति होती है.

वे हवा में मौजूद गंध के कणों से अपने शिकार और अनुकूल माहौल का पता लगा लेते हैं. आपके घर में मौजूद कुछ खास चीजें, गंदगी या जानवरों की गंध सांपों को 10वीं मंजिल तक चढ़ने पर मजबूर कर सकती है. आइए जानते हैं वे कौन सी 5 चीजें और गंध हैं जो सांपों को घर की तरफ आकर्षित करती हैं और इनसे कैसे बचा जाए.

घर में सांपों को आकर्षित करने वाली चीजें 

सम्बंधित ख़बरें

how to use potato peel
कूड़े में न फेंके आलू के छिलके, इकट्ठा कर ऐसे करें इस्तेमाल
Janmashtami 2026 peanut barfi
न खोया, न दूध, चीनी और मेवे से झटपट बनाएं मूंगफली की टेस्टी बर्फी
jaya kishori rakhi look
सफेद अनारकली में अप्सरा सी लगीं जया किशोरी, राखी लुक ने लूटी महफिल
How to Use Leftover coffee
कप में डालने के बाद छन्नी में बची कॉफी फेंकें नहीं, ऐसे करें रियूज
Neer Dosa
ऐसे बनता है पापड़ जैसा पतला नीर डोसा, कटरीना भी खाती हैं खूब

चूहों और छोटे जीवों की गंध: सांपों का सबसे पसंदीदा शिकार चूहे, गिलहरी और छिपकलियां हैं. अगर आपके घर, स्टोर रूम या बालकनी में चूहों का जमावड़ा है, तो उनकी मूत्र और मल की गंध सूंघकर सांप 10वीं मंजिल की ड्रेनेज पाइपलाइन के सहारे भी ऊपर पहुंच जाते हैं.

पक्षी और उनके अंडों की महक: ऊंची इमारतों की बालकनी या एसी आउटर यूनिट के पास अक्सर कबूतर घोंसला बना लेते हैं. चिड़िया के अंडों और बच्चों की महक सांपों के लिए किसी दावत के आमंत्रण जैसी होती है.

Advertisement

सीलन और नमी की गंध: सांप ठंडे खून वाले जीव होते हैं. गर्मी या अत्यधिक बारिश के मौसम में वे ठंडक और नमी की गंध सूंघकर बाथरूम के नालों, ड्रेन पाइप और सीलन वाले अंधेरे कोनों की तरफ खिंचे चले आते हैं.

पालतू जानवरों का बचा हुआ खाना और कचरा: अगर घर में कुत्ते, बिल्ली या पक्षी पले हैं और उनका खाना या कचरा खुला पड़ा है, तो उससे न केवल चूहे आते हैं बल्कि कीट-पतंगों और सांपों को भी गंध से संकेत मिलता है कि वहां भोजन की उपलब्धता है.

पुराने कबाड़ और सूखी लकड़ी/पत्तियों की गंध: घर के किसी कोने या बालकनी में जमा पुराना गत्ता, कबाड़, लकड़ियां या गमलों की सूखी पत्तियां सांपों को सुरक्षित छिपने का माहौल देती हैं. ऐसी जगहों से आने वाली पुरानी मटमैली गंध उन्हें आकर्षित करती है.

सांपों की एंट्री रोकने के 4 जरूरी सेफ्टी टिप्स

ड्रेन पाइप पर जाली लगाएं: बालकनी और बाथरूम के ड्रेनेज पाइप के मुहाने पर स्टील की बारीक जाली जरूर लगाएं.

चूहों और कबूतरों पर नियंत्रण: बालकनी से कबूतरों के घोंसले हटाएं और घर में चूहों को पनपने न दें.

कपूर और सिरके का छिड़काव: सांपों को तेज गंध (जैसे कपूर, फिनाइल या सिरका) पसंद नहीं होती, इसलिए कोनों में इनका छिड़काव करें.

Advertisement

दरवाजों के नीचे सील Strip लगाएं: मुख्य द्वार और बालकनी के दरवाजों के निचले गैप को डोर बॉटम सील से बंद रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    मनुस्मृति को राहुल गांधी क्या बना रहे चुनावी हथियार? अंजना के साथ देखें राउंडटेबल |
    चीता लैंडस्केप में 10 तेंदुओं का शिकार... एमपी STSF का बड़ा एक्शन, मुरैना से एक और स्मगलर गिरफ्तार, अब तक 15 अरेस्ट |
    इश्क में पति की हत्या! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर दबाया गला, फिर शव को... |
    मुंबई: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 61 लोग लापता, परिजनों ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार |
    नेपाल में बाढ़ के बीच करिश्मा... रसुवा में 3 दिनों तक मलबे के नीचे दबी रही 6 साल की बच्ची, रोने की आवाज सुन पुलिस ने बचाया' |
    एल्गार परिषद मामले में NIA को झटका, चार आरोपियों की जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज |
    'कंगना रनौत ने शुरू की नेपोटिज्म की बहस', अरशद वारसी का बड़ा दावा |
    मिथिला को बड़ा तोहफा! दरभंगा में बनेगा हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम, IPL के साथ इनडोर गेम्स की भी होगी सुविधा |
    Wet Hair Tying Risks: गीले बालों को कसकर बांधा तो फंस जाओगे! टूटेंगे बाल, बढ़ेगा डैंड्रफ..इससे अच्छा है कर लें ये काम |
    नेपाल में ग्लेशियर टूटने से तबाही के बीच क्या-क्या हुआ? देखें अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय
    Advertisement