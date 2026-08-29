बहन को प्रेमी संग देख आपा खो बैठा भाई... रक्षाबंधन पर खौफनाक वारदात, 12 घंटे में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी

Rajasthan News: नागौर जिले में रक्षाबंधन के आसपास एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. जानेवा पश्चिम गांव में खेत की ढाणी में शेराराम का शव मिलने के बाद पुलिस ने महज 12 घंटे में मामले का खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस ने मृतक की प्रेमिका मोनिका और उसके भाई श्रवणराम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है.

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सुरपालिया थाना पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, हत्या के पीछे प्रेम संबंध और रंजिश का मामला सामने आया है. आरोप है कि मोनिका और उसके भाई ने शेराराम (45) के साथ मारपीट की और गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे उसकी मौत हो गई.

ढाणी में मिला शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा

पुलिस के मुताबिक, 29 अगस्त को सुरपालिया थाना इलाके के जानेवा पश्चिम स्थित खेत की ढाणी से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों को शक हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर शेराराम का शव मिला.

घटनास्थल की हालात और शव पर चोटों के निशान देखकर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य जुटाए तथा मृतक के संपर्कों की जांच की.

पत्नी छह साल से रह रही थी अलग

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जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शेराराम की पत्नी पिछले करीब छह साल से बच्चों के साथ अपने पीहर में रह रही थी, जबकि शेराराम खेत की ढाणी में अकेला रहता था. इसके बाद पुलिस ने उसके निजी संपर्कों और घटनास्थल से जुड़े लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की. जांच के दौरान पुलिस की नजर मोनिका और उसके भाई श्रवणराम पर गई.

पुलिस का दावा- बहन को शेराराम के साथ देख भड़क गया भाई

पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान मोनिका शेराराम की ढाणी में मौजूद थी. इसी बीच उसका भाई श्रवणराम वहां पहुंच गया. पुलिस का दावा है कि दोनों को साथ देखकर वह नाराज हो गया.

आरोप है कि इसके बाद शेराराम के साथ लाठी-डंडों और अन्य तरीके से बेरहमी से मारपीट की गई. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने उसके पैर भी बांध दिए थे. मारपीट में गंभीर चोटें आने के बाद शेराराम की मौत हो गई.

12 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

जिला एसपी आशाराम चौधरी और सीओ जयल संजीव चौहान के सुपरविजन में सुरपालिया थाना पुलिस ने जांच तेज की. थानाधिकारी विनोद कुमार मीना के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी जांच, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर संदिग्धों तक पहुंचने का दावा किया.

पुलिस ने श्रवणराम (25), निवासी रोहिणी और मोनिका (30), निवासी जानेवा पश्चिम को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस बोली- जांच अभी जारी

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे प्रेम संबंध और रंजिश की बात सामने आई है. हालांकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और आगे की जांच के आधार पर की जाएगी. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं.

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