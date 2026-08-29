scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बहन को प्रेमी संग देख आपा खो बैठा भाई... रक्षाबंधन पर खौफनाक वारदात, 12 घंटे में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी

Nagaur News: नागौर के जानेवा में रक्षाबंधन पर 45 साल के शेराराम की बर्बरतापूर्वक हत्या. पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर प्रेमिका मोनिका और उसके भाई श्रवणराम को गिरफ्तार किया.

Advertisement
X
रक्षाबंधन पर नागौर में खूनी वारदात.(Photo:ITG)
रक्षाबंधन पर नागौर में खूनी वारदात.(Photo:ITG)

Rajasthan News: नागौर जिले में रक्षाबंधन के आसपास एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. जानेवा पश्चिम गांव में खेत की ढाणी में शेराराम का शव मिलने के बाद पुलिस ने महज 12 घंटे में मामले का खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस ने मृतक की प्रेमिका मोनिका और उसके भाई श्रवणराम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है.

सुरपालिया थाना  पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, हत्या के पीछे प्रेम संबंध और रंजिश का मामला सामने आया है. आरोप है कि मोनिका और उसके भाई ने शेराराम (45) के साथ मारपीट की और गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे उसकी मौत हो गई.

ढाणी में मिला शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Rakhi Celebration Shubman Gill (PHOTO: instagram/Shahneel Gill)
गिल ने बहन से बंधवाई राखी, 65 लाख की घड़ी ने लूटी महफिल
राखी बंधवाते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला. (Photo: ITG)
पद से परे दिखा भाई-बहन का रिश्ता, रक्षाबंधन पर ओम बिरला की कलाई पर सजी राखियां
radhika ambani ties jalebi rakhi to chef vikas khanna
राधिका अंबानी ने शेफ विकास खन्ना को बांधी जलेबी वाली राखी
3 लाख कैश-स्कॉर्पियो जब्त.(Photo: Kesha Ram/ITG)
फसल बीमा के नाम पर किसानों से लाखों की ठगी, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार
ASI Arrested Over Complaint of Pressure for Illicit Relationship and Offensive Conversation
फोन पर अश्लील बातें और अवैध संबंध का दबाव, ASI गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, 29 अगस्त को सुरपालिया थाना इलाके के जानेवा पश्चिम स्थित खेत की ढाणी से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों को शक हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर शेराराम का शव मिला.

घटनास्थल की हालात और शव पर चोटों के निशान देखकर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य जुटाए तथा मृतक के संपर्कों की जांच की.

पत्नी छह साल से रह रही थी अलग

Advertisement

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शेराराम की पत्नी पिछले करीब छह साल से बच्चों के साथ अपने पीहर में रह रही थी, जबकि शेराराम खेत की ढाणी में अकेला रहता था. इसके बाद पुलिस ने उसके निजी संपर्कों और घटनास्थल से जुड़े लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की. जांच के दौरान पुलिस की नजर मोनिका और उसके भाई श्रवणराम पर गई.

पुलिस का दावा- बहन को शेराराम के साथ देख भड़क गया भाई

पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान मोनिका शेराराम की ढाणी में मौजूद थी. इसी बीच उसका भाई श्रवणराम वहां पहुंच गया. पुलिस का दावा है कि दोनों को साथ देखकर वह नाराज हो गया.

आरोप है कि इसके बाद शेराराम के साथ लाठी-डंडों और अन्य तरीके से बेरहमी से मारपीट की गई. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने उसके पैर भी बांध दिए थे. मारपीट में गंभीर चोटें आने के बाद शेराराम की मौत हो गई.

12 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

जिला एसपी आशाराम चौधरी और सीओ जयल संजीव चौहान के सुपरविजन में सुरपालिया थाना पुलिस ने जांच तेज की. थानाधिकारी विनोद कुमार मीना के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी जांच, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर संदिग्धों तक पहुंचने का दावा किया.

पुलिस ने श्रवणराम (25), निवासी रोहिणी और मोनिका (30), निवासी जानेवा पश्चिम को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement

पुलिस बोली- जांच अभी जारी

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे प्रेम संबंध और रंजिश की बात सामने आई है. हालांकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और आगे की जांच के आधार पर की जाएगी. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Snake Safety Tips: सांपों को मदहोश कर देती है आपके घर से आ रही ये गंध! भले ही 10वीं मंजिल पर हो घर, तभी तो खिंचे चले आते हैं |
    मनुस्मृति को राहुल गांधी क्या बना रहे चुनावी हथियार? अंजना के साथ देखें राउंडटेबल |
    चीता लैंडस्केप में 10 तेंदुओं का शिकार... एमपी STSF का बड़ा एक्शन, मुरैना से एक और स्मगलर गिरफ्तार, अब तक 15 अरेस्ट |
    इश्क में पति की हत्या! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर दबाया गला, फिर शव को... |
    मुंबई: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 61 लोग लापता, परिजनों ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार |
    नेपाल में बाढ़ के बीच करिश्मा... रसुवा में 3 दिनों तक मलबे के नीचे दबी रही 6 साल की बच्ची, रोने की आवाज सुन पुलिस ने बचाया' |
    एल्गार परिषद मामले में NIA को झटका, चार आरोपियों की जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज |
    'कंगना रनौत ने शुरू की नेपोटिज्म की बहस', अरशद वारसी का बड़ा दावा |
    मिथिला को बड़ा तोहफा! दरभंगा में बनेगा हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम, IPL के साथ इनडोर गेम्स की भी होगी सुविधा |
    Wet Hair Tying Risks: गीले बालों को कसकर बांधा तो फंस जाओगे! टूटेंगे बाल, बढ़ेगा डैंड्रफ..इससे अच्छा है कर लें ये काम
    Advertisement