NCP नेता जीशान सिद्दीकी को मिली जान से मारने की धमकी, सीएम से की शिकायत

NCP (अजित पवार गुट) नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है. उनके पास गैंगस्टर जीशान अख्तर के नाम से एक धमकी भरा ऑडियो संदेश पहुंचा है. जीशान सिद्दीकी फिलहाल भारत में नहीं हैं. ऑडियो मिलने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस के आयुक्त देवन भारती को दी है.

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ताजा मामले में धमकी देने वाले शख्स ने खुद को जीशान अख्तर बताते हुए जीशान सिद्दीकी से सुरक्षा सतर्क रखने को कहा है. यह ऑडियो मैसेज किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बजाय सीधे जीशान सिद्दीकी के पास ही आया है. ऑडियो मिलते ही पुलिस पूरी सतर्कता के साथ मामले की जांच में जुट गई है.

7 अगस्त को बहन को मिला था धमकी भरा क्लिप

जीशान सिद्दीकी को सीधा मैसेज आने से पहले 7 अगस्त को उनकी बहन को सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा ऑडियो क्लिप मिला था. तब बहन की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उस समय पुलिस ने साफ किया था कि जीशान सिद्दीकी को सीधे कोई मैसेज नहीं मिला है.

ईमेल से भी मिली थी धमकी

जीशान सिद्दीकी को निशाना बनाने की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं. इससे पहले उन्हें एक अनजान ईमेल के जरिए भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर बांद्रा स्थित उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

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पिता बाबा सिद्दीकी की हुई थी हत्या

12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा ईस्ट स्थित दफ्तर के बाहर जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस वारदात के बाद से ही जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा काफी कड़ी रखी जा रही है. अब नए ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इसे भेजने वाले की लोकेशन और आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रही हैं.

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