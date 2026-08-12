scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

NCP नेता जीशान सिद्दीकी को मिली जान से मारने की धमकी, सीएम से की शिकायत

एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को गैंगस्टर जीशान अख्तर के नाम से धमकी भरा ऑडियो मिला है. उन्होंने इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को दी है.

Advertisement
X
एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को मिली धमकी. (Photo- ITG)
एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को मिली धमकी. (Photo- ITG)

NCP (अजित पवार गुट) नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है. उनके पास गैंगस्टर जीशान अख्तर के नाम से एक धमकी भरा ऑडियो संदेश पहुंचा है. जीशान सिद्दीकी फिलहाल भारत में नहीं हैं. ऑडियो मिलने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस के आयुक्त देवन भारती को दी है.

ताजा मामले में धमकी देने वाले शख्स ने खुद को जीशान अख्तर बताते हुए जीशान सिद्दीकी से सुरक्षा सतर्क रखने को कहा है. यह ऑडियो मैसेज किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बजाय सीधे जीशान सिद्दीकी के पास ही आया है. ऑडियो मिलते ही पुलिस पूरी सतर्कता के साथ मामले की जांच में जुट गई है.

7 अगस्त को बहन को मिला था धमकी भरा क्लिप

सम्बंधित ख़बरें

Salman Khan Baba Siddiqui
बाबा सिद्दीकी की मौत से टूटे थे सलमान, दर्द में की सिकंदर की शूटिंग
Baba Siddiqui
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: अमोल गायकवाड़ की जमानत याचिका खारिज
Baba Siddique Bodyguard Dismissed for Security Lapse
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: सुरक्षा में लापरवाही पर बॉडीगार्ड सोनावणे बर्खास्त
mule account gang busted in Gandhinagar
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा म्यूल अकाउंट गैंग बेनकाब, 53.55 करोड़ की ठगी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Screengrabs)
गुजरात में बड़े साइबर रैकेट का पर्दाफाश, सिद्दीकी मर्डर से भी है कनेक्शन

जीशान सिद्दीकी को सीधा मैसेज आने से पहले 7 अगस्त को उनकी बहन को सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा ऑडियो क्लिप मिला था. तब बहन की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उस समय पुलिस ने साफ किया था कि जीशान सिद्दीकी को सीधे कोई मैसेज नहीं मिला है.

ईमेल से भी मिली थी धमकी

जीशान सिद्दीकी को निशाना बनाने की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं. इससे पहले उन्हें एक अनजान ईमेल के जरिए भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर बांद्रा स्थित उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

Advertisement

पिता बाबा सिद्दीकी की हुई थी हत्या

12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा ईस्ट स्थित दफ्तर के बाहर जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस वारदात के बाद से ही जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा काफी कड़ी रखी जा रही है. अब नए ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इसे भेजने वाले की लोकेशन और आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    क्यों सभी राजनीतिक पार्टियां Gen-Z पर डोरे डाल रही हैं? देखें दस्तक |
    दिन में किए मंदिर में दर्शन, रात में चुराए भगवान के आभूषण... पुलिस ने नंगे पांव कराई परेड |
    चाय की दुकान और दंगे की साजिश... वॉट्सऐप चैट सामने आने के बाद हुआ गिरफ्तार |
    UPSSSC की फाइनल रिजल्ट जारी, 1828 पदों पर 1643 अभ्यर्थी चयनित |
    राम मंदिर CEO की रेस में अब रह जाएंगे बस 3 नाम, 16 उम्मीदवारों से हुआ वन टू वन इंटरव्यू |
    संबंधों के साथ दम तोड़ती इंसानियत का विश्लेषण, देखें ब्लैक एंड व्हाइट में |
    नासिक में पुणे की बस पकड़ने पहुंचे पति-पत्नी, दस्तावेजों की जांच हुई तो सामने आया बांग्लादेशी कनेक्शन |
    Instagram पर फंसाते, स्पा-होटल में भेजते... दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश, 10 बच्चियां बरामद |
    NEET की तैयारी कर रही 11वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, कमरे में फांसी लगाकर दी जान |
    Crispy Bhindi Recipe: लंच में लहसुन और सौंफ डालकर बनाएं कुरकुरी मसालेदार भिंडी, दाल-चावल के साथ लगेगी मजेदार
    Advertisement