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3 महीने में क्यों टूटी शादी? पत्नी संग मारपीट के आरोप पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पूजा-पाठ से रोकती थी

Tej Pratap Yadav Divorce Reason: 'भोजपुरी बवाल' शो में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपनी निजी जिंदगी और रिश्तों को लेकर कई बड़े खुलासे कर रहे हैं. अब उन्होंने अपने तलाक पर खुलकर बात की और शादी टूटने की वजह दुनिया को बताई है.

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Tej Pratap Yadav on marriage (Photo: Instagram @tejpratapyadavrjd)
Tej Pratap Yadav on marriage (Photo: Instagram @tejpratapyadavrjd)

तेज प्रताप यादव को सत्ता के मंच पर तहलका मचाते हुए आपने कई बार देखा ही होगा. राजनीति में उनकी अलग ही धाक है. लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने काफी उतार-चढ़ाव का सामना किया है. एक तरफ परिवार से अलग होने का दुख, तो दूसरी तरफ शादी टूटने का दर्द. मगर उन्होंने मुश्किलों का हमेशा डट कर सामना किया. अब तेज प्रताप ने अपने तलाक पर चुप्पी तोड़ी है और शादी टूटने की वजह बताई है. 

क्यों नहीं चल पाई तेज प्रताप- ऐश्वर्या की शादी?

तेज प्रताप यादव की शादी साल 2018 में पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय संग धूमधाम से हुई थी. लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई थीं. तेज प्रताप और ऐश्वर्या अलग हो गए. उनके तलाक का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है.

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'भोजपुरी बवाल' शो में तेज प्रताप ने अब अपने तलाक की वजह बताई है. तेज प्रताप से शो में पूछा गया- आपकी शादी का रिश्ता गड़बड़ा कैसे गया? इसपर तेज प्रताप ने जवाब दिया- मेल नहीं खाया, तो गड़बड़ा गया. डिवोर्स का केस चल रहा है. मामला न्यायालय (अदालत)  में है. 

तलाक की बड़ी वजह बताते हुए तेज प्रताप बोले- हम पूजा पाठ करते थे, लेकिन उन्हें पूजा-पाठ पसंद नहीं थी. वो दिल्ली के कॉलेज से पढ़ीं और हमारा देसी अंदाज है, तो हमारी बनी नहीं. 

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तेज प्रताप ने यह भी कहा कि शादी के वक्त उन्हें लेकर लोगों ने झूठी बातें उड़ाई थीं कि उनकी लव मैरिज है. लेकिन ऐसा नहीं है. ऐश्वर्या संग उनकी अरेंज मैरिज हुई थी. माता-पिता के आदेश का पालन करते हुए वो शादी के लिए मान गए थे. 

पूजा-पाठ करने से रोकती थीं पत्नी?

तेज प्रताप से आगे पूछा गया कि उन्हें शादी में एडजस्ट करने का मौका तो मिला होगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बात बनी ही नहीं? इसपर तेज प्रताप बोले- हम लोग 3 महीने साथ रहे थे, फिर तलाक की अर्जी डाल दी थी. नहीं बन पाई थी हमारी, क्योंकि पूजा-पाठ करने से रोक-टोक करना. मंदिर जाने से रोक-टोक करना उन्हें पसंद नहीं था. 

पत्नी ऐश्वर्या संग की थी मारपीट?

तेज प्रताप से आगे पूछा गया कि जब ऐश्वर्या घर से बाहर निकली थीं तब उन्होंने उनके परिवार और मां पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें मारा-पीटा गया है. इसपर हंसते हुए तेज प्रताप बोले- आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन सबूत क्या है. वीडियो तो कई हमारे पास भी हैं. हमारे घर में लगे सीसीटीवी में उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हुई हैं. मैंने कोर्ट में लगाई भी हैं. 

दूसरी शादी करेंगे तेज प्रताप?

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तेज प्रताप से यह भी पूछा गया कि तलाक फाइनल होने पर क्या वो दूसरी शादी करेंगे? इसपर उन्होंने कहा कि वो सोचेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें जनता की सेवा करनी है. तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है. वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते.  जो हो गया, वो हो गया. 

निजी जिंदगी पर बात करते हुए तेज प्रताप काफी भावुक नजर आए. उनकी रियल साइड देखकर फैंस भी उनसे काफी इंप्रेस हो रहे हैं. 

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