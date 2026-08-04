'गूंगी गुड़िया' बयान पर सुनेत्रा पवार का पलटवार, कहा वक्त आने पर करारा जवाब मिलेगा

कांग्रेस द्वारा डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पर की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए बेहद निचले स्तर पर उतर गई है. उनके अलावा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी को राज्य की सभी महिलाओं का अपमान बताया है. इसी बीच सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वक्त आने पर करारा जवाब मिलेगा.



दरअसल, ये विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें धनंजय मुंडे बीड़ जिले की कानून-व्यवस्था से जुड़े पत्रकार के सवाल पर सुनेत्रा पवार का बचाव करते दिखे. वीडियो में सुनेत्रा पवार बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गईं. इसके बाद कांग्रेस ने पोस्ट कर पूछा कि सुनेत्रा पवार कितने दिन 'गूंगी गुड़िया' बनी रहेंगी.

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'नीचले स्तर पर उतरी कांग्रेस'



इसी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बहुत निचले स्तर पर उतर आई है. कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा है.'



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति में ऐसी घटिया बयानबाजी की जगह नहीं है. इसके अलावा कथित मुंबई पुलिस पेरोल घोटाले पर उन्होंने इसे 2020 का घोटाला बताते हुए जांच की बात कही. इस मामले की जांच पहले से ही चल रही है. इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट में दान चोरी के आरोपों पर सीएम ने कहा कि जहां साक्ष्य और संदेह है, वहां जांच चल रही है.

'सुनेत्रा पवार के राजनीतिक कद से डरी कांग्रेस'



एनसीपी प्रवक्ता उमेश पाटिल ने इस टिप्पणी को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि क्या कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर 1960 के दशक में कसे गए इसी तंज का समर्थन कर रही है. उन्होंने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध और अपने मजबूत नेतृत्व से इसका जवाब दिया था. धनंजय मुंडे ने भी कहा कि कांग्रेस सुनेत्रा पवार के बढ़ते राजनीतिक कद से डर गई है.



महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि यह शब्द असंसदीय नहीं है और सुनेत्रा पवार को भी इंदिरा गांधी की तरह अपने काम से पहचान बनानी चाहिए.



वहीं, एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता को सवाल पूछने से रोकने पर सुनेत्रा पवार की खामोशी के संदर्भ में ये टिप्पणी की गई है.

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