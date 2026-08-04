scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नीट पेपर लीक के बाद झारखंड में प्रदर्शन का जोर, खफा हैं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- ये कब रुकेगा?

सोनाक्षी सिन्हा ने नीट प्रोटेस्ट के बाद, झारखंड में हो रहे एक और स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है. एक्ट्रेस ने सिस्टम से एक अहम सवाल पूछा है, जिस वजह से झारखंड राज्य में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं.

Advertisement
X
सोनाक्षी ने किया रिएक्ट (Photo: Instagram @aslisona)
सोनाक्षी ने किया रिएक्ट (Photo: Instagram @aslisona)

जंतर-मंतर पर नीट प्रोटेस्ट को खत्म हुए कुछ ही दिन का समय बीता था. उसके ठीक बाद अब झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है. पिछले एक हफ्ते से वहां के छात्र JPSC और JSSC एग्जाम मे कथित तौर पर हुई धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. 

नाराज हैं सोनाक्षी

झारखंड में हो रहे इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर देशभर की नजर है. अभी बॉलीवुड की तरफ से एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी इसपर पहला रिएक्शन दिया है. उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर देश में ये सब कब रुकेगा. इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए, उन्होंने एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो शेयर किया था जिसमें वो झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट पर बात कर रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

Kangana Ranaut
कंगना के ‘जेबकतरों जैसी ड्रेस’ वाले बयान को यूजर्स ने सोनाक्षी से जोड़ा
kangana ranaut, sonakshi sinha
'जेबकतरों की तरह...', कंगना ने सोनाक्षी पर किया कमेंट!
bollywood celebrities
NEET विवाद: Dharmendra का इस्तीफा, सितारों ने दी बधाई!
Sonakshi Sinha reacts on Dharmendra Pradhan Resignation
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनाक्षी ने GenZ से क्यों मांगी माफी?
Sonakshi Sinha worried about students in CJP NEET Protest
NEET पेपर लीक: छात्रों पर बरसी लाठियां, टूटा सोनाक्षी का दिल

इसी पर सोनाक्षी ने निराशा जताते हुए लिखा- हमारे देश के छात्रों को इन हालातों से गुजरता हुआ देखकर दिल दुखी होता है, आखिर ये कब रुकेगा? 

नीट प्रोटेस्ट में भी सोनाक्षी ने उठाई थी आवाज

सोनाक्षी सिन्हा पिछले एक महीने में लगातार दूसरी बार स्टूडेंट्स के लिए अपनी आवाज उठाती नजर आई हैं. इससे पहले जंतर-मंतर पर जारी नीट प्रोटेस्ट में उन्होंने छात्रों को सपोर्ट किया था. सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल हो या संसद मार्च में छात्रों के साथ हुई मारपीट, एक्ट्रेस ने हर मुद्दे पर अपनी बात सामने रखी थी. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, तब भी वो स्टूडेंट्स की जीत से खुश नजर आई थीं. उनका लगातार सपोर्ट मिलता देखकर जेन जी भी बड़े खुश हुए थे. अब झारखंड के एग्जाम में हुई कथित तौर पर धांधली में भी सोनाक्षी ने अपनी आवाज उठाई है. देखना है कि क्या उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी या नहीं. 

झारखंड में बच्चों की क्या मांग?

झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लाखों बच्चे इस समय सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं. उनकी सरकार से कई सारी मांग है. सबसे पहली मांग है कि पिछले 7 सालों की सभी विवादित परीक्षाओं की केंद्रीय एजेंसियों से जांच होनी चाहिए. अगली मांग उन लोगों के खिलाफ एक्शन की है, जो सिर्फ पेपर बेचते ही नहीं बल्कि उसे खरीदते भी हैं. आखिरी मांग OMR शीट में 5वां ऑप्शन और पारदर्शी परीक्षा मैकेनिज्म लागू किए जाने की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Vijay First Budget: दुल्हन को सोना... स्पेशल स्कूल, 'Hero' से CM बने विजय के बजट में क्या-क्या खास? |
    7 महीने की लव मैरिज का दर्दनाक अंत: पति ने निगला जहर, पत्नी ने चुनी फांसी... झांसी के श्मशान घाट पर बवाल |
    'हर नागरिक को मिला संवैधानिक अधिकार', आर्टिकल 370 की बरसी पर PM मोदी का मैसेज |
    बारिश के मौसम में फ्रिज में इस तरह का खाना जल्दी हो जाता है खराब, इससे इन बीमारियों का खतरा |
    जंतर-मंतर के बाद अब E20 फ्यूल पर घमासान! पेट्रोल के मुद्दे पर CJP ने ठोकी ताल |
    'हार्पिक पिया, हाथ काटा', गुस्से में एक्ट्रेस ने पार की हदें, परिवार के प्यार को तड़पी, छलका दर्द |
    जेल की जगह होटल में क्या कर रहा था 661 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोपी विक्रम वाधवा? पुलिस पर भी उठे सवाल |
    POJK को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद रमजान का बड़ा बयान, देखें |
    Ayodhya Ram दरबार दर्शन का बदला नियम, अब बिना पास होंगे राम दरबार दर्शन! |
    Apple लेकर आ रहा है कैमरे वाले ईयरफोन्स, AirPods में होने वाला है बड़ा बदलाव
    Advertisement