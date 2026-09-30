scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डोसे में चूहा देखते ही उड़ गए होश! शख्स को हुई उल्टी, तुकाराम मुंढे की टीम ने होटल पर जड़ा ताला

राधाकृष्ण होटल के मैसूर मसाला डोसे में चूहा मिला. मुंबई में ग्राहक की शिकायत पर बोरीवली पुलिस ने मामले को FDA को भेजा. FDA ने जांच के बाद होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है.

Advertisement
X
डोसे में चूहा मिलने के बाद FDA ने होटल का लाईसेंस सस्पेंड कर दिया है. (Photo-ITG)
डोसे में चूहा मिलने के बाद FDA ने होटल का लाईसेंस सस्पेंड कर दिया है. (Photo-ITG)

महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीवली वेस्ट से खाने की क्वालिटी को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां राधाकृष्ण होटल में एक कस्टमर ने डोसे के अंदर चूहा मिलने का दावा किया है. घटना के बाद ग्राहक ने बोरीवली पुलिस से शिकायत की. 

पुलिस ने शिकायत महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को भेज दी. इसके बाद FDA ने होटल के खिलाफ कार्रवाई की है. FDA अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल राधाकृष्ण होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. मामले की आगे जांच की जा रही है.

मैसूर मसाला डोसा में चूहा मिलने का दावा

सम्बंधित ख़बरें

Matang community protest in Mumbai
मुंबई में मातंग समाज का प्रदर्शन, आरक्षण में कोटे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे
Indian Pilots Association has demanded from the DGCA to immediately ban flights to Gulf countries till the war continues
मुंबई एयरपोर्ट पर तेज हवाओं का कहर, 8 फ्लाइट्स सूरत डायवर्ट, 1,255 यात्री सुरक्षित
Waris Pathan on Khilafat House
खिलाफत हाउस पर वारिस पठान ने जड़ा ताला, जमीन के वक्फ होने पर छिड़ी बहस
Bullet Train Work Gains Momentum in Maharashtra After Gujarat, First Steel Bridge Installed
16 स्टील ब्रिज, 455 KM पियर तैयार... फुल स्पीड में बुलेट ट्रेन का काम
Mumbai FDA
मुंबई की 120 साल पुरानी फूड कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड, मिली थी गंदगी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अमित त्रिवेदी अपने दो भाइयों और बेटे के साथ होटल पहुंचे थे. परिवार ने वहां साउथ इंडियन खाना ऑर्डर किया. अमित ने मैसूर मसाला डोसा मंगाया. अमित का दावा है कि उन्होंने डोसे के कुछ निवाले खाए थे. इसी दौरान उनकी नजर डोसे के अंदर मौजूद एक छोटे चूहे पर पड़ी. चूहे को देखकर वह बुरी तरह घबरा गए. इसके बाद उन्हें उल्टी होने लगी. उन्होंने तुरंत बोरीवली पुलिस से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पान मसाला ऐड विवाद: शाहरुख-टाइगर-अजय ने दिया जवाब! FDA नोटिस के बाद क्या होगा?

बोरीवली पुलिस स्टेशन की सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पलता मंडले ने बताया कि पुलिस को घटना की शिकायत मिली थी. शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए FDA को भेज दिया गया. इसके बाद FDA की टीम ने होटल के खिलाफ कार्रवाई की. FDA अधिकारी ने बताया कि राधाकृष्ण होटल का लाइसेंस फिलहाल निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

यह कार्रवाई महाराष्ट्र FDA के राज्यभर में चल रहे अभियान के बीच हुई है. त्योहारों के सीजन को देखते हुए FDA खाने-पीने की दुकानों, होटल और डेयरी प्रतिष्ठानों की जांच कर रहा है. इस अभियान की अगुवाई FDA प्रमुख तुकाराम मुंढे कर रहे हैं. इसका मकसद खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर नियमों का पालन सुनिश्चित करना है.

पुराने ईरानी कैफे में भी मिली गंदगी

इससे पहले मुंबई के मशहूर पुराने ईरानी कैफे Kyani & Co. के खिलाफ भी FDA ने कार्रवाई की थी. 27 सितंबर को हुई जांच में वहां कई तरह की गड़बड़ियां मिली थीं. FDA की टीम को खाने की जगह पर चूहे की बीट, जिंदा मक्खियां और मरे हुए कॉकरोच मिले थे. परिसर में बिल्लियां भी घूमती मिलीं. एक फ्रिज के अंदर काफी मात्रा में खून जमा मिला था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: चूहे, मक्खियां और कॉकरोच... FDA के एक्शन के बाद बंद हुआ मुंबई का ऐतिहासिक 'Kyani Cafe'

जांच के दौरान प्रोसेसिंग एरिया में खुला सीवेज मैनहोल भी मिला. कुछ खाद्य सामग्री जमीन पर रखी थी. कच्चे आटे को छपे हुए अखबार से ढककर रखा गया था. इसके बाद कैफे का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया.

FDA के मुताबिक, 23 से 27 सितंबर के बीच राज्यभर में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई. इस दौरान 50,601.78 किलो यानी करीब 50.60 टन खाद्य सामग्री जब्त की गई. इनमें मिठाई, दूध और दूध से बने सामान, खाद्य तेल, चावल, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, फरसाण, चाय, मसाले और सॉस समेत कई चीजें शामिल थीं. जब्त सामान की कीमत करीब ₹1.19 करोड़ बताई गई.

इस अभियान में महाराष्ट्र के 30 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए. मुंबई के 13 प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल हैं. FDA ने 22 FIR दर्ज करने और 30 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी है. तीन प्रतिष्ठानों को सील किया गया और तीन वाहन भी जब्त किए गए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिका में राजमिस्त्री की सैलरी कितनी? भारत की 700 रुपये दिहाड़ी से ऐसे समझें पूरा हिसाब |
    पार्टी के विधायक कितने वफादार? यूपी चुनावों से पहले दो चरणों में टेस्ट करेगी SP-BJP और कांग्रेस |
    पिता NDA से राज्यसभा सांसद, बेटा सपा कैंडिडेट... कौन हैं उद्योगपति धनराज नथवानी? |
    महाराष्ट्र FDA के नोटिस पर शाहरुख, टाइगर और अजय की बढ़ी मुश्किलें! |
    ‘अजब चोर, गजब चोरी’... POLICE लिखी कार में आया, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से पौधा उखाड़कर हुआ फरार! |
    ईरान के पास सबसे ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल! ये हैं दुनिया की टॉप 10 हाइपरसोनिक हथियार |
    ATM Rule Change: SBI खाताधारकों के लिए अलर्ट, कल से बदल जाएगा ये नियम |
    INDIA Bloc Meeting Live: INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले राजनीति तेज, विपक्षी नेताओं के खिलाफ पोस्टर्स लगे |
    प्रज्ञान ओझा बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद संभाल सकते हैं जिम्मेदारी |
    Atte Ka Halwa: हर बार सूजी का हलवा खाना छोड़िए, घर में रखे गेहूं के आटे और देसी घी से बनाएं दानेदार और रसीला हलवा, खुशबू से भर जाएगा घर
    Advertisement