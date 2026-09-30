डोसे में चूहा देखते ही उड़ गए होश! शख्स को हुई उल्टी, तुकाराम मुंढे की टीम ने होटल पर जड़ा ताला

महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीवली वेस्ट से खाने की क्वालिटी को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां राधाकृष्ण होटल में एक कस्टमर ने डोसे के अंदर चूहा मिलने का दावा किया है. घटना के बाद ग्राहक ने बोरीवली पुलिस से शिकायत की.

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पुलिस ने शिकायत महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को भेज दी. इसके बाद FDA ने होटल के खिलाफ कार्रवाई की है. FDA अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल राधाकृष्ण होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. मामले की आगे जांच की जा रही है.

मैसूर मसाला डोसा में चूहा मिलने का दावा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अमित त्रिवेदी अपने दो भाइयों और बेटे के साथ होटल पहुंचे थे. परिवार ने वहां साउथ इंडियन खाना ऑर्डर किया. अमित ने मैसूर मसाला डोसा मंगाया. अमित का दावा है कि उन्होंने डोसे के कुछ निवाले खाए थे. इसी दौरान उनकी नजर डोसे के अंदर मौजूद एक छोटे चूहे पर पड़ी. चूहे को देखकर वह बुरी तरह घबरा गए. इसके बाद उन्हें उल्टी होने लगी. उन्होंने तुरंत बोरीवली पुलिस से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी.

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बोरीवली पुलिस स्टेशन की सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पलता मंडले ने बताया कि पुलिस को घटना की शिकायत मिली थी. शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए FDA को भेज दिया गया. इसके बाद FDA की टीम ने होटल के खिलाफ कार्रवाई की. FDA अधिकारी ने बताया कि राधाकृष्ण होटल का लाइसेंस फिलहाल निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

यह कार्रवाई महाराष्ट्र FDA के राज्यभर में चल रहे अभियान के बीच हुई है. त्योहारों के सीजन को देखते हुए FDA खाने-पीने की दुकानों, होटल और डेयरी प्रतिष्ठानों की जांच कर रहा है. इस अभियान की अगुवाई FDA प्रमुख तुकाराम मुंढे कर रहे हैं. इसका मकसद खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर नियमों का पालन सुनिश्चित करना है.

पुराने ईरानी कैफे में भी मिली गंदगी

इससे पहले मुंबई के मशहूर पुराने ईरानी कैफे Kyani & Co. के खिलाफ भी FDA ने कार्रवाई की थी. 27 सितंबर को हुई जांच में वहां कई तरह की गड़बड़ियां मिली थीं. FDA की टीम को खाने की जगह पर चूहे की बीट, जिंदा मक्खियां और मरे हुए कॉकरोच मिले थे. परिसर में बिल्लियां भी घूमती मिलीं. एक फ्रिज के अंदर काफी मात्रा में खून जमा मिला था.

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जांच के दौरान प्रोसेसिंग एरिया में खुला सीवेज मैनहोल भी मिला. कुछ खाद्य सामग्री जमीन पर रखी थी. कच्चे आटे को छपे हुए अखबार से ढककर रखा गया था. इसके बाद कैफे का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया.

FDA के मुताबिक, 23 से 27 सितंबर के बीच राज्यभर में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई. इस दौरान 50,601.78 किलो यानी करीब 50.60 टन खाद्य सामग्री जब्त की गई. इनमें मिठाई, दूध और दूध से बने सामान, खाद्य तेल, चावल, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, फरसाण, चाय, मसाले और सॉस समेत कई चीजें शामिल थीं. जब्त सामान की कीमत करीब ₹1.19 करोड़ बताई गई.

इस अभियान में महाराष्ट्र के 30 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए. मुंबई के 13 प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल हैं. FDA ने 22 FIR दर्ज करने और 30 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी है. तीन प्रतिष्ठानों को सील किया गया और तीन वाहन भी जब्त किए गए.



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