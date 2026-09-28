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चूहे, मक्खियां और कॉकरोच... FDA के एक्शन के बाद बंद हुआ मुंबई का ऐतिहासिक 'Kyani Cafe'

मुंबई के ऐतिहासिक 'Kyani cafe' का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि FDA की जांच में रेफ्रिजरेटर के अंदर चूहों की गंदगी, मक्खियां, कॉकरोच, बिल्लियां और खून मिला था.

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यह कैफ़े अपने विंटेज चार्म को बनाए रखने के लिए जाना जाता है. (Photo: ITG)
यह कैफ़े अपने विंटेज चार्म को बनाए रखने के लिए जाना जाता है. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मुंबई के ऐतिहासिक ईरानी कैफ़े और रेस्टोरेंट Kyani & Co. का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है.

FDA प्रमुख तुकाराम मुंधे की अगुवाई वाली टीम ने जब कैफ़े का निरीक्षण किया, तो उन्हें खाना बनाने और स्टोर करने की जगह पर चूहों की गंदगी, ज़िंदा मक्खियां और मरे हुए कॉकरोच मिले. परिसर में बिल्लियां भी घूमती हुई पाई गईं और रेफ्रिजरेटर के अंदर काफ़ी मात्रा में खून जमा हुआ था.

बता दें, यह निरीक्षण 27 सितंबर को 'Kyani & Co.' में किया गया था. 1904 में शुरू हुआ यह कैफ़े मुंबई के सबसे पुराने ईरानी कैफ़े में से एक है. यह कार्रवाई महाराष्ट्र FDA की 'सेफ़ फ़ूड, सेफ़ महाराष्ट्र '(Safe Food, Safe Maharashtra) पॉलिसी के तहत त्योहारों के मौसम में पूरे राज्य में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी.

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यह कैफ़े अपने विंटेज चार्म को बनाए रखने के लिए जाना जाता है, यह इसकी ऊंची छत और किफायती दामों पर स्नैक्स और चाय के लिए भी जाना जाता है.

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बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान प्रोसेसिंग सेक्शन में सीवेज का एक खुला मैनहोल भी मिला. वहीं, खाना ज़मीन पर रखा हुआ था और कच्चे आटे को छपे हुए अख़बार से ढका गया था.

जानकारी के मुताबिक, स्टाफ़ साफ़-सफ़ाई के ज़रूरी नियमों का पालन नहीं कर रहा था और न ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) का इस्तेमाल कर रहा था. साथ ही, कच्चे और खाने के लिए तैयार भोजन को अलग-अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी.

FDA ने फ़ूड सेफ़्टी और साफ़-सफ़ाई में गंभीर कमियों का हवाला दिया है, जिनसे ग्राहकों की सेहत को तुरंत खतरा हो सकता था. इसके चलते, 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' की धारा 32(3) के प्रावधानों के तहत कैफ़े का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

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