पिता NDA से राज्यसभा सांसद, अब खुद सपा कैंडिडेट... कौन हैं उद्योगपति धनराज नथवानी?

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं. सपा की तरफ से बुधवार को राज्यसभा के लिए रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. सपा ने राज्यसभा के लिए चार नामांकन पत्र खरीदे हैं और सपा ने तीन प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है.

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रामगोपाल यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अखिलेश यादव के चाचा हैं, जिनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा था. सपा की तरफ से 'सरप्राइज' कैंडिडेट के तौर पर धनराज परिमल नथवानी का नाम पेश किया गया है.

सपा की तरफ से नाम आने के बाद अब सभी के मन में सवाल है कि आखिर धनराज परिमल नथवानी कौन हैं, जिनकी सपा से राज्यसभा के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है. धनराज के पिता बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के समर्पित राज्यसभा सांसद हैं और देश के बड़े उद्योगपति हैं.

धनराज परिमल नथवानी कौन हैं?

धनराज परिमल नथवानी भारत के एक प्रमुख युवा उद्योगपति और खेल प्रशासक हैं. वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ग्रुप प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. धनराज परिमल नथवानी का जन्म 5 फरवरी 1986 को हुआ था. धनराज नथवानी के पिता का नाम परिमल नथवानी और मां का नाम वर्षा नथवानी है.

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धनराज ने रीजेंट्स बिजनेस स्कूल, लंदन से इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातक किया है. इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कॉर्पोरेट लॉ और पब्लिक रिलेशंस में स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए की डिग्री हासिल की.

रिलायंस इंडस्ट्रीज में अहम भूमिका

धनराज परिमल नथवानी फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) में ग्रुप प्रेसिडेंट के पद पर तैनात हैं. रिलायंस जियो के देशव्यापी रोल-आउट और कई अन्य मेगा प्रोजेक्ट्स के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

वे रिलायंस न्यू एनर्जी और रिलायंस ग्रुप की विभिन्न सहायक कंपनियों के बोर्ड में बतौर डायरेक्टर भी शामिल हैं. इसके अलावा भी वह कई अन्य सहायक कंपनियों में निदेशक के रूप में जुड़े रहे हैं.

क्रिकेट और खेल प्रशासन में पहचान

धनराज नथवानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. वे इससे पहले जीसीए के उपाध्यक्ष रह चुके हैं. अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और प्रबंधन में उनकी मुख्य भागीदारी रही है.

वे गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन (GSFA) के अध्यक्ष के रूप में भी राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए कार्य कर चुके हैं.

धनराज के पिता एनडीए से सांसद

धनराज परिमल नथवानी के पिता परिमल नथवानी झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर परिमल नथवानी भारतीय कॉर्पोरेट और राजनीतिक जगत में खास पहचान रखने वाला चेहरा हैं.

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राजनीति और बिजनेस के अलावा वह गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रसिद्ध नाथद्वारा मंदिर बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं. झारखंड से राज्यसभा सांसद के रूप में यह उनका चौथा कार्यकाल है.

परिमल नथवानी का सियासी सफर

परिमल नथवानी ने कभी मुंबई में कोल्ड ड्रिंक्स के बाद साबुन की फैक्ट्री लगाई थी. वह यहीं नहीं रुके, इसके बाद 1990 के दशक में उन्होंने गुजरात के वडोदरा में 40 के करीब पीसीओ भी चलाए. कभी शेयर बाजार में किस्मत आजमाने के बाद बड़े आर्थिक नुकसान के कारण उन्हें तनाव से भी गुजरना पड़ा. लेकिन 1997 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी से हुई मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी.

दरअसल जामनगर भूमि अधिग्रहण नथवानी की देखरेख में हुआ था. गुजरात की इसी जमीन पर जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित हुई. परिमल नथवानी ने इसके बाद मुड़कर नहीं देखा और वह धीरूभाई अंबानी के काफी करीब आ गए.

नथवानी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के लिए भी काफी अहमियत रखते हैं. उनकी उद्योग संबंधी समझ के कारण उनका कद बढ़ता गया और नथवानी को जियो नेटवर्क के विस्तार में अहम भूमिका निभाने का मौका मिला. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक के पद पर कार्यरत परिमल नथवानी पिछले तीन दशकों से व्यापार, राजनीति और खेल प्रशासन में खासे सक्रिय हैं.

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