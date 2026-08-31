scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांद्रा: हिट एंड रन मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, तेज रफ्तार कार से ली थी 8 साल के मासूम की जान

मुंबई के बांद्रा हिट एंड रन केस की आरोपी महिला को गिरफ्तार करके एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. महिला पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिस पर आरोप है कि उसने रविवार को तेज रफ्तार टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार से 8 साल के बच्चे को कुचल दिया.

Advertisement
X
महिला को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया. (Photo- ITGD)
महिला को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया. (Photo- ITGD)

मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में रविवार को दर्दनाक हिट-एंड-रन का मामला सामने आया. इस हादसे में आठ साल के अंश गुप्ता की जान चली गई. तेज रफ्तार टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार ने मासूम को कुचल दिया. अब हादसे की आरोपी न्यूट्रिशनिस्ट मेघा रावल को बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

सोमवार को आरोपी महिला को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, दुर्घटना के वक्त कार चला रही मेघा रावल मोबाइल फोन पर बात करने में बिजी थी और गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी.

हादसे के बाद आरोपी महिला ने गाड़ी रोकने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Mumbai Metro
डिजाइन की एक गलती और मुंबई मेट्रो को 250 करोड़ की चपत
Kashmira Irani
एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी ने शेयर की प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज
Mumbai port fire
मुंबई के पोर्ट पर क्रेन और जहाज की टक्कर, कार्गो उतारते वक्त लगी आग
(Representative Image)
फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रही थी महिला, 8 साल के मासूम को रौंदा; मौत
Mumbai 9-Year-Old Boy
मुंबई के बांद्रा में हादसा... महिला ने 9 साल के बच्चे को मारी टक्कर, मौत

दुर्घटना स्थल के पास दुकान चलाने वाले चश्मदीद शिव शंकर ने घटना की पुष्टि की. पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब मासूम अंश सेंट जॉन बैपटिस्ट रोड स्थित जीजामाता उद्यान जा रहा था.

1 सितंबर को था अंश का 9वां जन्मदिन

हादसे के बाद मृतक मासूम की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा, 'वो मेरा इकलौता बेटा था. हम उसे अच्छी पढ़ाई के लिए गोरखपुर से यहां मुंबई लाए थे. वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था. 1 सितंबर को अंश अपना 9वां जन्मदिन मनाने वाला था.'

Advertisement

मां ने आगे बताया, 'रविवार को वो जीजामाता उद्यान गया था. हमें बताया गया कि हादसा करते वक्त आरोपी महिला फोन पर बिजी थी. हादसे के बाद उसने गाड़ी नहीं रोकी और भागने की कोशिश की. उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.'

यह भी पढ़ें: मुंबई के बांद्रा में बड़ा सड़क हादसा... महिला ने 9 साल के बच्चे को मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

BNS की धाराओं में मामला दर्ज

बांद्रा पुलिस ने आरोपी मेघा रावल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. उस पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और खतरनाक ड्राइविंग के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AI की नजरों से बचाएगी ये शर्ट! इसके डिजाइन में छिपा है बड़ा राज |
    How to Make Wallnut Oil: महंगा और मिलावटी तेल छोड़ें, घर में रखे अखरोट से बनाएं शुद्ध तेल, आसान है तरीका |
    बांद्रा: हिट एंड रन मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, तेज रफ्तार कार से ली थी 8 साल के मासूम की जान |
    Weight Loss series : वजन घटाने की शुरुआत कैसे करें? डाइट शुरू करने से पहले जानें AIIMS डायटिशियन की 7 जरूरी बातें  |
    'लेके पहला-पहला प्यार...', IAS शीला दाहिमा का वीडियो, CID फिल्म के गाने पर डांस और गायकी से जीता दिल |
    बनारस में गंगा घाटों की हर साल बारिश के बाद क्यों होती है सफाई? |
    Darjeeling Toy Train: पहाड़ों पर जादुई सफर... दार्जिलिंग में लौट रही मशहूर टॉय ट्रेन, जानें किराया |
    Masik Arthik Rashifal 2026: मिथुन-सिंह के बढ़ेंगे खर्चे, जानें आपकी राशि के लिए कैसा होगा सितंबर |
    अंकित बालियान हत्याकांड: सुमित एनकाउंटर में मारा गया, छोटे बेटे को थर्ड डिग्री देने का आरोप, पिता बोले- मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं |
    IAS की नौकरी छोड़ने के बाद क्या करेंगी दिव्या मित्तल? इस्तीफे पर शुरू हुई सियासत
    Advertisement