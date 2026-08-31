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How to Make Wallnut Oil: बाजार के मिलावटी तेल को कहें बाय! घर में रखी अखरोट गिरी से निकालें शुद्ध अखरोट का तेल, झटपट बनकर होगा तैयार

How to Make Wallnut Oil: अगर आपके घर में अखरोट रखे हैं और इससे अगर आप शुद्ध तेल बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको इसे बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं जिससे झटपट आप अखरोट का तेल निकाल सकते हैं.

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घर पर बनाएं अखरोट का तेल (Photo: ITG)
घर पर बनाएं अखरोट का तेल (Photo: ITG)

How to Make Wallnut Oil:  अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-E से जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. अखरोट सेहत और खूबसूरती दोनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. आंखों के नीचे के जिद्दी डार्क सर्कल्स हटाने हों, चेहरे की झुर्रियों को दूर करना हो या फिर टूटते-झाड़ू जैसे बालों को मजबूत और चमकदार बनाना हो, अखरोट का तेल बहुत असरदार माना जाता है. कई लोग इसे खाने और सलाद के ऊपर ड्रेसिंग करने में भी इस्तेमाल करते हैं.

हालांकि, बाजार में मिलने वाला शुद्ध अखरोट का तेल काफी महंगा होता है और उसमें मिनरल ऑयल या प्रिजर्वेटिव्स मिले होने का डर भी रहता है. अगर आप अपने परिवार की सेहत और अपनी खूबसूरती के लिए 100% असली, शुद्ध और केमिकल-फ्री अखरोट का तेल चाहते हैं तो इसे घर पर ही बनाना बेहद आसान है. बिना किसी महंगी मशीन के केवल मिक्सी और सूती कपड़े की मदद से आप घर पर ही शुद्ध तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका.

आवश्यक सामग्री:
अखरोट की गिरी: 2 कप (अच्छी गुणवत्ता वाली, ताजी)

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पीने का पानी (उबला और ठंडा किया हुआ): 2-3 चम्मच

जैतून का तेल या तिल का तेल: 1 चम्मच (शुरुआती ब्लेंडिंग में मदद के लिए, ऐच्छिक)

बनाने की विधि:
सबसे पहले अखरोट की गिरियों को अच्छे से साफ कर लें. अब इन्हें धीमी आंच पर कड़ाही में 1 से 2 मिनट के लिए हल्का-सा सेंक लें या धूप में रख दें. हल्का गर्म करने से अखरोट का कुदरती तेल ढीला हो जाता है और आसानी से बाहर निकलता है.

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अखरोट ठंडे हो जाने पर इन्हें मिक्सी के सूखे जार में डालें. मिक्सी को लगातार चलाने के बजाय रुक-रुक कर (पल्स मोड पर) चलाएं ताकि अखरोट का गाढ़ा दरदरा पाउडर बन जाए.

अब इस पाउडर में 2 चम्मच उबला हुआ गुनगुना पानी छिड़कें. पानी की भाप और नमी से अखरोट का प्राकृतिक तेल रिलीज होना शुरू हो जाता है. मिक्सी को फिर से 1 मिनट के लिए चलाएं जब तक कि यह एक चिकना और मलाईदार पेस्ट न बन जाए.

तैयार पेस्ट को एक बाउल या परात में निकालें. अपने हाथों की हथेलियों से इस पेस्ट को 3-4 मिनट तक दबाते हुए मलें. आप देखेंगे कि अखरोट की रंगत बदलने लगेगी और हाथों पर तेल की परत आ जाएगी.

अब एक साफ मलमल या सूती कपड़ा लें. अखरोट के पेस्ट को कपड़े के बीच में रखें और कपड़े को चारों तरफ से समेटकर कसकर दबाएं  करें. बूंद-बूंद करके 100% शुद्ध और हल्का सुनहरा अखरोट का तेल कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा.

इस शुद्ध अखरोट के तेल को एक साफ, सूखी कांच की शीशी में भरकर रखें. आपका बिना केमिकल और बिना मिलावट वाला होममेड अखरोट तेल तैयार है.

घर पर बने शुद्ध अखरोट तेल के फायदे 
रात को सोने से पहले आंखों के आसपास और चेहरे पर 2 बूंद लगाकर मसाज करने से डार्क सर्कल्स दूर होते हैं और फाइन लाइंस गायब होती हैं.

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अखरोट का तेल हल्का गुनगुना करके सिर की जड़ों में लगाने से डैंड्रफ खत्म होता है और बाल घने व लंबे होते हैं.

बच्चों की मालिश या पैरों के तलवों में इस तेल से मालिश करने से मानसिक शांति मिलती है और नींद अच्छी आती है.

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