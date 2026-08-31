Masik Arthik Rashifal 2026: मिथुन-सिंह के बढ़ेंगे खर्चे, जानें आपकी राशि के लिए कैसा होगा सितंबर

सितंबर माह शुरू होने वाला है. यह महीना आर्थिक रूप से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. महीना की शुरुआत में सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु का त्रिग्रही योग बनेगा. जबकि मेष राशि में चंद्रमा, मंगल मिथुन, गुरु कर्क, शुक्र कन्या और राहु कुंभ राशि में रहेंगे. ग्रहों की यह स्थिति कई राशियों को लिए खास संकेत दे रही है. आइए ग्रहों की चाल की आधार पर समझते हैं कि सितंबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रह सकता है.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए सितंबर आर्थिक मामलों में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बृहस्पति की स्थिति के कारण धन लाभ उम्मीद के मुताबिक न मिलने की संभावना है. परिवार से जुड़े मामलों पर अधिक पैसा खर्च हो सकता है. इनमें से कुछ खर्च अचानक और जरूरी परिस्थितियों के कारण सामने आ सकते हैं. शनि के प्रभाव से चिंता और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. पैसों की कमी के कारण किसी बड़े आर्थिक फैसले को टालना पड़ सकता है. ऐसे में गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें और इस महीने बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता लेने से पहले अच्छी तरह सोचें.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अनुकूल रह सकता है. शनि की स्थिति अधिक धन कमाने के प्रयासों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है. बुध भी धन कमाने और बचत को लेकर आपको ज्यादा सजग बनाएंगे. बृहस्पति से अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और उनकी स्थिति कमाई के लिहाज से मददगार रह सकती है. हालांकि, धन आने के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाना जरूरी होगा.

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उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर में धन लाभ के मामले में औसत परिणाम मिल सकते हैं. पैतृक संपत्ति से फायदा मिलने की संभावना है. हालांकि परिवार से जुड़े कुछ खर्च आपकी बचत की योजना को प्रभावित कर सकते हैं. जीवनसाथी की सेहत या उनसे जुड़े खर्च आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं. वहीं शनि की स्थिति पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ का संकेत दे रही है. सट्टे या जोखिम वाले आर्थिक फैसलों में विशेष सावधानी रखें. पिता से जुड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं.

उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और जरूरतमंद को हरी मूंग दान करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए सितंबर में आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी. खर्च बढ़ सकते हैं और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ सकती है. कुछ परिस्थितियों में उधार लेने की नौबत भी आ सकती है. ऐसे में महीने की शुरुआत से ही बजट तैयार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. जरूरी और गैरजरूरी खर्चों को अलग रखें. किसी बड़ी आर्थिक जरूरत के लिए पहले से तैयारी करने पर तनाव कम किया जा सकता है.

उपाय: सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें और सफेद वस्तु का दान करें.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सितंबर में धन का प्रवाह सामान्य रह सकता है. शनि की स्थिति खर्च बढ़ा सकती है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बड़े लोन की जरूरत महसूस हो सकती है. हालांकि संभव हो तो इस तरह की बड़ी वित्तीय देनदारी से बचना बेहतर रहेगा. राहु-केतु के प्रभाव के कारण परिवार से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं. अपनी जीवनशैली में जरूरी आर्थिक बदलाव करने में शुरुआत में परेशानी हो सकती है. इसलिए खर्चों की प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ें.

उपाय: रोज सुबह सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए सितंबर के शुरुआती दिनों में आर्थिक स्थिति बेहतर रह सकती है. 2 सितंबर से 6 नवंबर के बीच शुक्र के दूसरे भाव में रहने से धन के प्रवाह में मजबूती आने के संकेत हैं. इससे कमाई और वित्तीय स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है. हालांकि केतु के प्रभाव से अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं. यानी धन आने के बावजूद उसे बचाकर रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसलिए इस महीने खर्चों पर लगातार नजर बनाए रखें और दिखावे से जुड़े खर्चों से बचें.

उपाय: बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और हरी मूंग का दान करें.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सितंबर आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा रह सकता है. बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के कारण धन का प्रवाह बेहतर रहने की संभावना है. कमाई बढ़ाने के साथ-साथ बचत करने में भी सफलता मिल सकती है. नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उचित जानकारी और जोखिम का आकलन करके कदम उठाया जा सकता है. शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े लाभ के संकेत भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जोखिम अधिक होता है. केवल ज्योतिषीय संकेत के आधार पर निवेश करना उचित नहीं है.

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और जरूरतमंद महिला को श्रृंगार सामग्री दान करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर की शुरुआत आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोर रह सकती है. बृहस्पति की स्थिति के कारण खर्च बढ़ने और बचत करने में मुश्किल आने के संकेत हैं. आमदनी ठीक होने के बावजूद पैसा टिकाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. स्वास्थ्य से जुड़े खर्च भी बजट पर असर डाल सकते हैं. शेयर बाजार में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन यहां से मिलने वाला लाभ औसत रहने की संभावना है. 15 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति से धन लाभ के बेहतर अवसर बन सकते हैं और आर्थिक सुरक्षा की भावना मजबूत हो सकती है.

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उपाय: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और मसूर की दाल का दान करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए सितंबर में आर्थिक स्थिति उतार-चढ़ाव वाली रह सकती है. शनि के वक्री प्रभाव के कारण धन का प्रवाह लगातार बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. महंगे खर्च सामने आने की संभावना है, जिससे बजट बिगड़ सकता है. दूसरी ओर राहु की स्थिति आर्थिक प्रगति को गति दे सकती है. कमाई बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. लेकिन केतु के प्रभाव से खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए इस महीने जितना कमाएं, उसका एक हिस्सा सुरक्षित रखने की कोशिश करें.

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली दाल का दान करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए सितंबर आर्थिक मामलों में मिलाजुला लेकिन उपयोगी रह सकता है. शनि के वक्री होने से कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं. इसलिए आय बढ़ने के बावजूद पैसे को संभालकर रखना जरूरी होगा. बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है. वहीं शुक्र की स्थिति कमाई, बचत और धन संचय के मामले में सकारात्मक परिणाम दे सकती है. सही वित्तीय योजना के साथ यह महीना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

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उपाय: शनिवार को शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद को काले तिल दान करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर में धन का प्रवाह बहुत मजबूत न रहने की संभावना है. शनि की स्थिति आय और बचत से जुड़े मामलों में बाधा पैदा कर सकती है. पैसा आने के बावजूद उसे लंबे समय तक बचाकर रखना मुश्किल हो सकता है. यात्रा के दौरान पैसों और सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें. राहु-केतु के प्रभाव के कारण आर्थिक मामलों में तनाव बढ़ सकता है. हालांकि बृहस्पति की अनुकूल स्थिति कमाई में मदद कर सकती है, लेकिन खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा.

उपाय: शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए सितंबर आर्थिक रूप से थोड़ा दबाव वाला रह सकता है. बृहस्पति की स्थिति के कारण धन का प्रवाह कमजोर रह सकता है. परिवार और निजी जरूरतों पर खर्च बढ़ने से बचत के अवसर कम हो सकते हैं. सुख-सुविधाओं और निजी कामों पर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है. कमाई और बचत के मामले में भाग्य का साथ अपेक्षाकृत कम मिल सकता है. ऐसे में बड़े निवेश या ज्यादा जोखिम वाले फैसलों से बचना बेहतर रहेगा.

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उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली दाल या केले का दान करें.

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