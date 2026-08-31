Weight Loss series : वजन घटाने की शुरुआत कैसे करें? डाइट शुरू करने से पहले जानें AIIMS डायटिशियन की 7 जरूरी बातें 

वजन घटाने के लिए लोग तरह- तरह के तरीके अपनाते हैं. आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स जो डाइट बता रहे उसको भी बहुत से लोग फॉलो करने लगे हैं, हालांकि इसके बाद में कुछ नुकसान भी होते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि डाइट से वजन कम करने का सही और साइंटिफिक तरीका क्या है? इसके लिए Aajtak.in एक सीरीज शुरू कर रहा है, जिसमें आपको हर कुछ दिनों में वेटलॉस से जुड़ी सटीक डाइट के बारे में बताएंगे.

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इसके लिए हमने AIIMS दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन की डायटिशियन मोनिता गहलोत से बातचीत की है. सीरीज के इस पहले भाग में वजन घटाने की सही शुरुआत के बारे में आपको बताएंगे.

डायटिशियन मोनिता बताती हैं कि वजन कम करने की शुरुआत करने से पहले कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है, जो आपको सही दिशा देंगी. वह कहती हैं कि वजन कम करने की इच्छा बहुत लोगों में होती है, लेकिन शुरुआत अकसर गलत तरीके से होती है.अधिकतर लोग वजन कम करने के लिए शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं. कुछ लोग खाना छोड़ना शुरू कर देते हैं या किसी वायरल डाइट और ड्रिंक को आजमाते हैं. लेकिन ये फायदेमंद नहीं होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक वजन लंबे समय से चली आ रही खान-पान और लाइफस्टाइल हैबिट से जुड़ा होता है, इसलिए इसे कुछ दिनों के किसी शॉर्टकट से कम नहीं किया जा सकता.

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वजन घटाने के लिए साइंटिफिक और मेडिकल साइंस में बताए गए तरीके ही सही है. आपको ऐसे तरीकों को फॉलो करना चाहिए जिनसे वजन भी कम हो, शरीर में पोषण की कमी न हो और कम हुआ वजन लंबे समय तक बना रहे. इसके लिए ये जानना जरूरी है कि वजन घटाने की शुरुआत कैसे करें और डाइट शुरू करने से पहले किन 7 बातों का ध्यान रखें.

1.सबसे पहले अपनी वजन की स्थिति का सही आकलन करें

डायटिशियन मोनिता बताती हैं कि वजन कम करने से पहले अपना वजन, लंबाई, BMI और कमर का घेरा जानना जरूरी है. BMI से वजन की स्थिति का शुरुआती आकलन किया जा सकता है. एशियन इंडियन क्रिटेरिया के अनुसार, जिस व्यक्ति का BMI 23–24.9 के बीच है तो वह ओवरवेट है और जिसका 25 या उससे अधिक है तो वह ओबेसिटी की श्रेणी में आता है. इसके साथ ही कमर का घेरा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट के आसपास जमा अधिक फैट कई कार्डियोमेटाबॉलिक बीमारियों के रिस्क से जुड़ा होता है. भारतीय पुरुषों के लिए 90 और महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर महत्वपूर्ण कटऑफ माने जाते हैं.

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2.वजन के साथ अपनी स्वास्थ्य स्थिति भी जानें

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यह पता लगाना भी जरूरी है कि अधिक वजन के साथ आपको कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या तो नहीं है, जैसे थायरॉयड, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर. अगर आपका नियमित हेल्थ चेकअप होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेकर जरूरी जांच कराना सही है. इससे आपको लिए सही वेटलॉस टारगेट तय करने में मदद मिलती है.

3.हर व्यक्ति के लिए वजन घटाने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता

हर व्यक्ति का वजन, BMI की कैटेगिरी, खान-पान, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, उम्र और मेडिकल कंडीशन अलग होती हैं. इसलिए इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति की डाइट या वजन घटाने के प्लान को देखकर उसे अपने ऊपर लागू करना सही तरीका नहीं है. हर व्यक्ति के लिए उसकी जरूरत और उसकी हेल्थ के हिसाब से अलग और प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत हो सकती है. वजन घटाने की डाइट व्यक्ति की पूरी हेल्थ को देखकर ही तय की जाती है. हर एक व्यक्ति पर ऐसी जैसी डाइट सूट नहीं होती है.

4. पूरा वजन एक साथ कम करने का लक्ष्य न रखें

जब आपको पता चल जाए कि कितना वजन कम करने की जरूरत है, तो उसे छोटे-छोटे लक्ष्यों में बांटें. 10 दिन में 10 किलो वजन कम करने जैसे दावों से बचें. शुरुआती वजन का 5–10% कम होना भी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर में सुधार ला सकता है. इसलिए लक्ष्य तेज वजन घटाना नहीं, बल्कि धीरे-धीरे और टिकाऊ वेटलॉस का रखें.

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5.डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता है

वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना या बहुत कम खाना जरूरी नहीं है. स्वस्थ वेटलॉस का मतलब है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता में सही बदलाव करना, ताकि वजन कम होने के साथ शरीर को जरूरी पोषण भी मिलता रहे. स्वस्थ डाइट में किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में विस्तार से करेंगे.

6.परिवार और दोस्तों को अपनी जर्नी में शामिल करें

अपने परिवार और करीबी दोस्तों को अपने वेटलॉस गोल के बारे में बताएं, उनका सपोर्ट और प्रोत्साहन आपकी वेटलॉस जर्नी को आसान बना सकता है और घर में स्वस्थ आदतें अपनाने में भी मदद कर सकता है.

7.अपने फैसले पर भरोसा रखे

वजन कम करने की शुरुआत में बदलाव मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे लक्ष्य और लगातार प्रयास धीरे-धीरे नई आदतें बना देते हैं. एक साथ सब कुछ बदलने के बजाय रोज एक छोटा सही फैसला लें और उस पर टिके रहें.

सीरीज की अगली कड़ी में: वजन कम करने की शुरुआत करते समय डाइट में किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन चीजों को कम करना चाहिए और बैलेंस प्लेट कैसी होनी चाहिए, इसे आसान भाषा में समझेंगे



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