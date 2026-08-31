IAS शीला दाहिमा का वीडियो, CID फिल्म के गाने पर डांस और गायकी से जीता दिल

दिनभर प्रशासनिक बैठकों, सरकारी कामकाज और फाइलों में व्यस्त रहने वाली मध्यप्रदेश के श्योपुर की कलेक्टर शीला दाहिमा (IAS Sheela Dahima) का एक अलग अंदाज सोशल मीडिया पर सामने आया है.

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कलेक्टर ने अपनी आवाज में फिल्मी गीत 'लेके पहला पहला प्यार...' प्रस्तुत किया है. 3 मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में उनकी गायकी के साथ दोस्तों की पुरानी तस्वीरें, यादों से जुड़े दृश्य और प्रकृति के बीच बिताए पलों को भी शामिल किया गया है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग उनकी आवाज की तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में कलेक्टर दोस्तों की तस्वीरें देखते हुए नजर आती हैं. हरियाली के बीच मोर पंख से कागज पर कुछ लिखने जैसे रचनात्मक दृश्यों के साथ पुराने फोटो और वीडियो जोड़े गए हैं.

प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच उनका यह सहज और रचनात्मक अंदाज लोगों को खासा पसंद आ रहा है.

कलेक्टर का संगीत प्रेम पहले भी सामने आ चुका है. श्योपुर मेला रंगमंच पर आयोजित सुरमई संध्या कार्यक्रम में महिला IAS ने 'बारिश का मौसम आ गया भीग जाओ...' गीत प्रस्तुत किया था. देखें VIDEO:-

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इस वीडियो में कलेक्टर शीला दाहिमा 1956 में बनी फिल्म CID के प्रसिद्ध गाना 'लेके पहला-पहला प्यार, भरकर आंखों में खुमर, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर', पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने इस गाने के सभी स्टेप एक के बाद एक करके किए हैं.

कलेक्टर शीला दाहिमा ने aajtak को फोन कॉल पर बातचीत में बताया, मेरे यूट्यूब चैनल पर यह गाना 2-3 साल पहले का है. यह गाना लोगों को उनकी रुचियों के साथ जीने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से बनाया था.

संगीत और अभिरुचियां सकारात्मक जीवन जीने में सहायक होती हैं. मुझे बचपन से ही संगीत में रुचि रही है. UPSC की तैयारी के दौरान संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ले सकी, लेकिन संगीत सुनने और खुद अभ्यास करने का सिलसिला जारी रखा.

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो पर अनगिनत लोग कमेंट करके कलेक्टर दाहिमा के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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