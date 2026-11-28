पानी की कीमत उस इंसान से पूछिए, जिसे सुबह उठकर सबसे पहले यही सोचना पड़ता है कि आज घर में पानी आएगा या नहीं. पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, नहाने और दूसरे जरूरी कामों के लिए भी चाहिए. लेकिन जब शहर में पानी की सप्लाई ही ठीक से न हो, तो हर बाल्टी की अहमियत बढ़ जाती है.

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महाराष्ट्र के अकोला में भी इन दिनों पानी की किल्लत की शिकायतें सामने आ रही हैं. कई इलाकों के लोग नियमित पानी नहीं मिलने से परेशान हैं. ऐसे में शहर के जिला खेल कार्यालय परिसर से आई एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा. तस्वीर में एक टैंकर से सरकारी स्विमिंग पूल में पानी डाला जा रहा था.

अब जरा इस तस्वीर के दोनों हिस्से देखिए. एक तरफ शहर के लोग अपनी जरूरतों के लिए पानी का इंतजार कर रहे हैं. दूसरी तरफ जिला खेल कार्यालय के नए स्विमिंग पूल में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है. सवाल उठना ही था कि आखिर पानी की कमी के बीच पूल भरने की जरूरत क्यों पड़ी?

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खबर सामने आई तो वंचित बहुजन आघाड़ी के नगरसेवक निलेश रामकृष्ण देव ने जिलाधिकारी से शिकायत की. उन्होंने सवाल उठाया कि जब शहर में पानी की किल्लत है और पानी बचाने के निर्देश जारी किए गए हैं, तब सरकारी स्विमिंग पूल में टैंकर से पानी भरने की अनुमति कैसे दी गई? पार्षद ने इसे जिलाधिकारी के पानी संरक्षण संबंधी आदेशों का उल्लंघन बताया और मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की. अब इस शिकायत के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है.

इन दो विभागों को सौंपी गई मामले की जांच

जिलाधिकारी कार्यालय ने अकोला महानगरपालिका आयुक्त और सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जांच के निर्देश दिए हैं. दोनों अधिकारियों को अपने स्तर पर मामले की पड़ताल करने और अगर कोई जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा गया है.

जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी कार्यालय को तत्काल सौंपनी होगी. इस मामले में 9 अक्टूबर 2026 को जारी जिलाधिकारी के पानी संरक्षण संबंधी आदेश का भी जिक्र है. शिकायत करने वाले का आरोप है कि स्विमिंग पूल में टैंकर से पानी भरना इन निर्देशों के खिलाफ है.

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लेकिन कहानी में अभी कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं. मसलन, स्विमिंग पूल में पानी भरने का फैसला किसने लिया? टैंकर में पानी कहां से आया था? क्या इसके लिए किसी विभाग से अनुमति ली गई थी? कितने टैंकर पानी इस्तेमाल हुआ और उसका खर्च किसने उठाया? ये सवाल इसलिए भी जरूरी हैं, क्योंकि पानी का संकट सिर्फ एक सरकारी विभाग का मामला नहीं है. इसका सीधा असर शहर में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है.

फिलहाल जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं. अब महानगरपालिका आयुक्त और PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जांच से पता चलेगा कि पूल में पानी भरने के पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी. आखिर में सवाल वही है- जब शहर में पानी की हर बूंद की जरूरत है, तो सरकारी स्विमिंग पूल में पानी भरने का फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया? इसका जवाब जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगा.

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