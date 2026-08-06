रांची: छात्रों और सरकार की बातचीत पर सस्पेंस, 13वें दिन भी जारी है आंदोलन

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है. अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने गुरुवार शाम रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया.

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गुरुवार शाम को छात्रों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में मार्च निकाला. इस दौरान छात्रों के आक्रोश और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. प्रोटेस्टर्स ने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है. लेकिन 13 दिनों से लगातार प्रदर्शन के बावजूद सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला है.

छात्रों ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित और संतोषजनक फैसला नहीं लेती, तब तक उनका यह आंदोलन थमेगा नहीं.

वार्ता पर संशय बरकरार, प्रतिनिधिमंडल के नाम भेजे गए

छात्रों और झारखंड सरकार के बीच प्रस्तावित उच्चस्तरीय वार्ता को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है. हालांकि सरकार से बातचीत के लिए छात्र प्रतिनिधियों ने अपने सदस्यों के नाम प्रशासन को सौंप दिए हैं, लेकिन गुरुवार देर शाम तक दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हो पाई.

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सूत्रों का कहना है कि अगर आखिरी वक्त में प्रशासनिक स्तर पर कोई सकारात्मक बदलाव होता है, तो रात में बातचीत संभव हो सकती है. वरना पूरी संभावना यही है कि सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच अब औपचारिक वार्ता शुक्रवार को ही होगी. छात्र अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह अड़े हुए हैं, जिससे प्रशासन पर भी जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है.

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