Crorepati Penny Stock: सिर्फ 2 रुपये का था ये 'छुटकू' शेयर, 5 साल पहले लगाए होते ₹1 लाख, तो बन जाते करोड़पति!

शेयर बाजार में मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Stock) की कमी नहीं है, इनमें शामिल कुछ शेयरों ने अपने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मालामाल किया है, तो वहीं कुछ ने बेहद ही कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए उनके ऊपर पैसों की बारिश की है. ऐसा ही एक शेयर है क्यूपिड लिमिटेड का (Cupid Share), जिसमें अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले 1 लाख रुपये लगाए होते, तो वो अब करोड़पति बना गया होता.

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5 साल में 10000% से ज्यादा रिटर्न

क्यूपिड शेयर से निवेशकों को मिले रिटर्न (Cupid Share Return) पर नजर डालें, तो पांच साल पहले 6 अगस्त 2021 को एक स्टॉक की कीमत सिर्फ 2.41 रुपये थी, जो गुरुवार को खबर लिखे जाने पर करीब 261 रुपये पर पहुंच गई थी. इस हिसाब से देखें, तो इस शेयर में पैसे लगाने वालों को 5 साल में 10,779 फीसदी का धांसू रिटर्न मिला है.

कंडोम बनाने वाली कंपनी का कमाल

क्यूपिड लिमिटेड कंडोम, पर्सनल केयर प्रोडक्स समेत मेडिकल डायग्नोस्टिक किट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है. इसके प्रोडक्ट्स दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होते हैं. कंपनी के शेयर से मिले रिटर्न के आधार पर निवेशकों को हुए फायदे का कैलकुलेशन करें, तो पता चलता है कैसे कम समय में ही ये 2 रुपये वाला शेयर उनके लिए करोड़पति स्टॉक बन गया है.

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दरअसल, अगर किसी निवेशक ने 6 अगस्त 2021 को 2.41 रुपये के भाव पर क्यूपिड शेयर में सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उसकी निवेश की गई रकम 10,779% के मल्टीबैगर रिटर्न के साथ बढ़कर अब तक 1 करोड़ 87 लाख 9 हजार रुपये हो गई होगी.

सालभर में 7 गुना किया पैसा

न सिर्फ 5 साल, बल्कि बीते एक साल में भी इस छुटकू शेयर ने अपने निवेशकों को ताबड़तोड़ रिटर्न देते हुए उनका पैसा 7 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है. इस अवधि में Cupid Share से मिले रिटर्न का आंकड़ा 682 फीसदी है. बीते छह महीने की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो इस स्टॉक ने 210 फीसदी का तगड़ा रिटर्न देने का काम किया है. वहीं पिछले पांच कारोबारी दिनों में इस शेयर का भाव करीब 13 फीसदी बढ़ गया है.

मल्टीबैगर पैनी स्टॉक के शेयर में लगातार तेजी का सीधा असर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर भी देखने को मिला है. Cupid Market Cap बढ़कर अब 34350 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. इस शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 263 रुपये है, जिसे इस स्टॉक ने गुरुवार को ही छुआ.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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