scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बार-बार पानी भर रहा, परमानेंट समाधान हो...', अमित शाह ने किसे लिखी चिट्ठी?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में जलभराव की समस्या पर चिंता जताते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने बारिश के दौरान होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान तलाशने का आग्रह किया है.

Advertisement
X
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम को लिखा पत्र (Photo-ITG)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम को लिखा पत्र (Photo-ITG)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के तहत आने वाले अहमदाबाद के इलाकों में जलभराव की समस्या पर चिंता जताई है. उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अहमदाबाद के महापौर और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इसका स्थायी और सुनियोजित समाधान करने का आग्रह किया है.

केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अमित शाह ने अहमदाबाद के नए शहरी इलाके- बोपाल, अंबली, घुमा और शेला में भारी बारिश के बाद पैदा होने वाली जलभराव की समस्या को गंभीरता से लिया है.

अमित शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के तमाम इलाकों में बारिश में जलभराव से लोग जूझ रहे हैं. इसलिए अमित शाह ने सीएम के साथ नगर निगम के मेयर और  नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर बार-बार होने वाले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

अहमदाबाद में स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभक्ति का उमड़ा सैलाब, देखें गुजरात आजतक
बच्चों की मौत के बाद गांव में पसरा मातम. (Photo: Screengrab)
बारिश में कमजोर हुई कच्ची दीवार भरभराकर गिरी, 2 बच्चों की मौत
फ्लैट में चल रहा था न्यूड वीडियो कॉल का खेल. (Photo: Representational)
कपड़े उतारो और पैसे कमाओ... युवक ने ऐप बनाकर शुरू किया धंधा
हल्की बारिश में ही क्यों डूब जाता है सूरत? देखें गुजरात आजतक
बांस-बल्ली के सहारे 90 फीट ऊपर पहुंचा लड़का, फिर...

अहमदाबाद में जलभराव की समस्या

अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या सामने आई. हाल में हुई बारिश के दौरान करीब 18 इंच पानी बरसा था. भारी बारिश के कारण अंबली-बोपाल-घुमा-शेला इलाके में जलभराव हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. 

Advertisement

बता दें कि इन सभी इलाकों को साल  2021 में अहमदाबाद नगर निगम (AMC) की सीमा में शामिल किया गया था. भौगोलिक स्थिति और पुरानी जल निकासी व्यवस्था बेहतर न होने के कारण भारी बारिश के दौरान यहां पानी भरने की समस्या बार-बार सामने आती है. इसी को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से इसके स्थायी समाधान की मांग की है

जलभराव की समस्या का परमानेंट सॉल्युशन

विज्ञप्ति के मुताबिक, अमित शाह के निर्देश पर अहमदाबाद नगर निगम ने पूरे इलाके का सर्वेक्षण कराया और क्षेत्रवार वर्षाजल निकासी का मास्टर प्लान तैयार किया. इसके तहत उन इलाकों में जल निकासी व्यवस्था स्थापित करने की योजना बनाई गई, जहां फिलहाल ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है.

अहमदाबाद नगर निगम ने इस पूरे इलाके का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराया और ज़ोन-वार स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया है. अहमदाबाद नगर निगम ने भी बताया कि इसके अलावा जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर वहां जरूरी उपाय किए जाएंगे. 

एक्शन में नगर निगम

नया ड्रेनेज नेटवर्क- जिन इलाकों में जल निकासी का बुनियादी ढांचा नहीं है, वहां नया स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज नेटवर्क बनाया जाएगा.

जलवर्षा पाइपलाइन- बारिश के पानी की तेजी से निकासी के लिए आपस में जुड़ी नालियों, नई पाइपलाइनों और निकास मार्गों की व्यवस्था की जाएगी.

Advertisement

दीर्घकालिक उपाय- बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए गोटा-गोधावी नहर और साबरमती नदी के किनारे ड्रेनेज सिस्टम को जोड़ने की योजना शामिल की गई है.

विभाग के अनुसार, अमित शाह के निर्देशों पर एएमसी द्वारा की जा रही इस नियोजित और समयबद्ध कार्रवाई से आने वाले वर्षों में बोपाल, अंबली, घुमा और शेला के निवासियों को जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    दीमक ने खोखली कर दी घर की अलमारियां? लकड़ी छोड़ें, इन 4 मटेरियल से बनवाएं कैबिनेट्स; लंबे समय तक रहेंगी मजबूत |
    रांची में अब एडमिट कार्ड वाला आंदोलन, देवेंद्र महतो बोले- अस्पताल में भी भूख हड़ताल जारी |
    चीन को टैरिफ से बचने में मदद कर रहा भारत, अमेरिका का गंभीर आरोप |
    अमेरिका ने ईरानी ब्लॉकेड की और सख्त, देखें US TOP-10 |
    न टीचर हैं, न स्कूल की बिल्डिंग पढ़ने लायक... अलवर में छात्रों और गांववालों ने लगाया ताला |
    'बार-बार पानी भर रहा, परमानेंट समाधान हो...', अमित शाह ने किसे लिखी चिट्ठी? |
    प्रतापगढ़: अतीक के बेटे की काफिले की दो लग्जरी गाड़ियां सीज, टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ दिखाई थी दबंगई |
    7 साल छोटे क्रिकेटर की बनी दुल्हन, पति ने लहंगा संभालने में की मदद, डांस फ्लोर पर झूमी एक्ट्रेस |
    Hindu Dharam: क्या आज भी कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं भगवान शिव? जानें इस स्थान का रहस्य |
    IPL में लगा 2 साल का बैन, फिर भी नहीं छूटा मोह... इस स्टार क्रिकेटर के बदले सुर, अब करना चाहता है वापसी
    Advertisement