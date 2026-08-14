प्रतापगढ़: अतीक के बेटे की काफिले की दो लग्जरी गाड़ियां सीज, टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ दिखाई थी दबंगई

प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र स्थित कोटिला अख्तियारी टोल प्लाजा पर 8 अगस्त को दोपहर 3:04 बजे अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद का काफिला गुजरा. लखनऊ जेल से पुलिस अभिरक्षा में प्रयागराज जा रहे उमर के पीछे समर्थकों के वाहन चल रहे थे. टोल न देने की जिद में समर्थकों ने कर्मचारियों से गाली-गलौज की और बैरियर तोड़ दिया. विरोध करने पर कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया. टोल प्रबंधक मो. इसहाक की शिकायत पर हथिगवां पुलिस ने केस दर्ज कर प्रयागराज से दो वाहन सीज कर दिए हैं.

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टोल प्लाजा पर दबंगई और हंगामा

काफिले में शामिल थार और स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ दिया. कर्मचारियों द्वारा रोके जाने पर आरोपियों ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई.

गंभीर धाराओं में FIR दर्ज

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. टोल मैनेजर की तहरीर पर हथिगवां थाने में BNS की धारा 281, 109(1), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 166/2026 दर्ज किया गया. मामले की जांच उपनिरीक्षक प्रिंस तिवारी को सौंपी गई है.

प्रयागराज से दो लग्जरी गाड़ियां बरामद

एएसपी ब्रिज नंदन राय और सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा के अनुसार, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रयागराज से दो लग्जरी कारों (UP70GQ4834 और UP70GV2915) को बरामद कर सीज कर दिया है. पुलिस अब इन गाड़ियों में सवार अज्ञात अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है.

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