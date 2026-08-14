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Hindu Dharam: क्या आज भी कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं भगवान शिव? जानें इस स्थान का रहस्य

Hindu Dharam: कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है. कहा जाता है कि यहां समय सामान्य रफ्तार से दोगुनी तेजी से चलता है. कई लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया. इस पर्वत से जुड़ी और भी अजीब और रहस्यमयी बातें हैं.

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कैलाश पर्वत से जुड़ी रहस्यमयी बातें (Photo: ITG)
कैलाश पर्वत से जुड़ी रहस्यमयी बातें (Photo: ITG)

Hindu Dharam: दुनिया में एक ऐसी भी जगह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां समय अपनी रफ्तार बदल लेता है? जहां पहुंचने वाले लोगों को अपने बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए महसूस होते हैं.

क्या आप मानेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई करीब 8,849 मीटर है, हजारों पर्वतारोही फतह कर चुके हैं. लेकिन एक ऐसा पर्वत भी है, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर कम यानी लगभग 6,638 मीटर है. इसके बावजूद आज तक कोई भी व्यक्ति इसके शिखर पर चढ़ने में सफल नहीं हुआ. जिसने भी इसे फतह करने की कोशिश की, उसके सामने मुश्किलें खड़ी होती गईं. कोई मौसम की मार से वापस लौट आया तो किसी की यात्रा बीच रास्ते में ही रुक गई.

हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है. बौद्ध धर्म में भी इसका विशेष महत्व है. जैन धर्म और तिब्बती बोन परंपरा में भी कैलाश को बेहद पवित्र माना गया है. लेकिन स्थानीय मान्यताओं में इसके साथ कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं. कोई इसे देवताओं का निवास कहता है, तो कोई इसके आसपास किसी गुप्त नगरी के होने की बात करता है. आज हम बात कर रहे हैं तिब्बत में स्थित रहस्यमयी कैलाश पर्वत की. एक ऐसा पर्वत, जो सिर्फ पत्थरों और बर्फ से नहीं बना, बल्कि जिसके साथ सदियों से अनगिनत रहस्य और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं.

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कैलाश पर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों?

कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढका एक विशाल, लगभग पिरामिड जैसी आकृति वाला पर्वत दिखाई देता है. लेकिन कैलाश सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है. इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संरचना भी इसे बेहद खास बनाती है. आखिर कैलाश पर्वत पर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है?

एक वजह है इसकी बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियां. यहां ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मौसम तेजी से बदल सकता है, रास्ते कठिन हैं और बर्फीली परिस्थितियां पर्वतारोहण को बेहद जोखिम भरा बना देती हैं. लेकिन अब सवाल यह है कि जब इंसान एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका है, तो कैलाश के शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाया?

इसका जवाब सिर्फ धार्मिक आस्था में नहीं, बल्कि इतिहास में भी छिपा है. 20वीं सदी में कई विदेशी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने में रुचि दिखाई. कुछ अभियानों में खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के कारण प्रयास रोकने पड़े. कैलाश से जुड़ी कई कहानियों में अचानक मौसम बिगड़ने, रास्ता भटकने और चढ़ाई के दौरान असामान्य अनुभव होने का जिक्र मिलता है. हालांकि इन घटनाओं में से कई के स्वतंत्र और वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. यानी जो बातें कैलाश को और ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं, उनमें से कई स्थानीय मान्यताओं और पर्वतारोहियों की कथाओं पर आधारित हैं.

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क्या कैलाश पर इंसान तेजी से बूढ़ा हो जाता है?

कहा जाता है कि कैलाश क्षेत्र में जाने वाले कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं. इंटरनेट पर ऐसी कहानियां भी मिलती हैं, जिनमें कैलाश पर कुछ ही घंटों में इंसान के बूढ़े होने का दावा किया गया है. इसे कभी-कभी Rapid Aging यानी तेजी से उम्र बढ़ने की घटना कहा जाता है. लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है.

आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ती है या वहां समय की गति बदल जाती है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, शारीरिक तनाव, डिहाइड्रेशन और बदलते वातावरण का शरीर पर असर जरूर पड़ सकता है. लेकिन इसे अचानक दशकों की उम्र बढ़ जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता है. फिर भी यही अप्रमाणित कहानियां कैलाश के रहस्य को और गहरा जरूर करती हैं.

क्या कैलाश पर चढ़ने से पर्वतारोहियों ने खुद इनकार किया?

दुनिया के महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेसनर का नाम भी कैलाश से जोड़ा जाता है. उन्होंने एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी. लेकिन कैलाश के मामले में उनका रुख अलग था. कैलाश को लेकर उनके नाम से कई तरह के कथन इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन उनके सटीक शब्दों को लेकर अलग-अलग दावे मिलते हैं.

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हालांकि, इतना जरूर है कि कैलाश को लेकर पर्वतारोहण और धार्मिक भावनाओं के बीच एक अलग तरह का संबंध रहा है. कैलाश को जीतने की जगह उसकी पवित्रता का सम्मान करना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है.

क्या कैलाश एक प्राकृतिक पर्वत नहीं है?

अब आते हैं कैलाश के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर. कैलाश को दूर से देखने पर इसकी आकृति बेहद अलग नजर आती है. कई लोगों को यह एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है. इसी वजह से समय-समय पर यह दावा किया गया कि कैलाश कोई सामान्य प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया विशाल पिरामिड हो सकता है.

रूसी वैज्ञानिक और नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अर्नेस्ट मुलदाशेव से भी इस तरह के दावे जोड़े जाते हैं. उन्होंने कैलाश को लेकर कई विवादास्पद परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थीं. हालांकि, इन दावों को मुख्यधारा के भूवैज्ञानिक विज्ञान में प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता है. भूवैज्ञानिक दृष्टि से कैलाश एक प्राकृतिक पर्वतीय संरचना है. फिर भी इसकी असामान्य आकृति ने इसे रहस्य और कल्पना का विषय जरूर बना दिया है.

क्या कैलाश के अंदर है शंभाला नगरी?

कैलाश से जुड़ी एक और रहस्यमयी कहानी है शंभाला की. तिब्बती बौद्ध परंपराओं में शंभाला का उल्लेख एक आध्यात्मिक और रहस्यमय भूमि के रूप में मिलता है. समय के साथ इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हुईं. कुछ कथाओं में इसे एक ऐसी गुप्त जगह बताया गया, जहां सिद्ध पुरुष रहते हैं. कुछ आधुनिक दावों में तो यहां तक कहा गया कि कैलाश पर्वत के अंदर कोई गुप्त नगरी या सुरंगों का जाल मौजूद है.

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लेकिन कैलाश के अंदर ऐसी किसी स्वर्ण नगरी या गुप्त सभ्यता के मौजूद होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है. यानी शंभाला की कहानी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे प्रमाणित भौगोलिक स्थान मानना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा.

कैलाश पर ओम और स्वास्तिक का रहस्य

कैलाश से जुड़ी सबसे लोकप्रिय मान्यताओं में एक है, पहाड़ पर दिखाई देने वाली ओम जैसी आकृति. कई तस्वीरों में कैलाश की बर्फ और चट्टानों की बनावट ऐसी दिखाई देती है कि लोगों को उसमें ओम का स्वरूप नजर आता है.

शाम के समय पहाड़ की छाया को भी कुछ लोग स्वास्तिक जैसी आकृति से जोड़ते हैं. भक्तों के लिए यह भगवान शिव के प्रतीकों जैसा है. लेकिन प्राकृतिक पर्वतीय संरचनाओं में अलग-अलग आकृतियां दिखाई देना असामान्य नहीं है. प्रकाश, बर्फ, चट्टानों की संरचना और कैमरे के एंगल के कारण भी अलग-अलग आकृतियां नजर आ सकती हैं. इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रमाण की जगह धार्मिक आस्था और प्राकृतिक संयोग के रूप में देखना ज्यादा उचित है.

क्या कैलाश धरती का केंद्र है?

कैलाश से जुड़ा एक और दावा बेहद लोकप्रिय है. कहा जाता है कि कैलाश को Axis Mundi, यानी पृथ्वी की धुरी या ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में देखा जाता है. लेकिन यहां भी एक फर्क समझना जरूरी है.

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Axis Mundi कोई वैज्ञानिक भौगोलिक शब्द नहीं है जिसके आधार पर कैलाश को पृथ्वी का वास्तविक केंद्र घोषित किया गया हो. यह अलग-अलग संस्कृतियों में ब्रह्मांडीय या आध्यात्मिक केंद्र के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होने वाली अवधारणा है. कैलाश को कई धार्मिक परंपराओं में ब्रह्मांड के केंद्र जैसा आध्यात्मिक महत्व दिया गया है.

6666 किलोमीटर वाली उत्तर ध्रुव की दूरी और 13,332 किलोमीटर वाली दक्षिण ध्रुव की दूरी का दावा भी इंटरनेट पर खूब मिलता है, लेकिन इसे कैलाश की विशेष वैज्ञानिक स्थिति का प्रमाण नहीं माना जा सकता.

क्या कैलाश की रक्षा करता है यति?

कैलाश से जुड़ी एक और रोमांचक कहानी है, यति या हिम मानव की. हिमालय और तिब्बत के कई इलाकों में यति की लोककथाएं सदियों से प्रचलित हैं. कैलाश क्षेत्र में भी बड़े पैरों के निशान और रहस्यमयी जीवों को देखे जाने की कहानियां सुनने को मिलती हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई रहस्यमयी प्राणी है जो कैलाश की रक्षा करता है. लेकिन आज तक यति के अस्तित्व का कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है. इसलिए यति को फिलहाल हिमालय की लोककथाओं और रहस्यमयी परंपराओं का हिस्सा ही माना जाता है.

मानसरोवर और राक्षस ताल का रहस्य

अब बात करते हैं कैलाश के पास स्थित दो प्रसिद्ध झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल. दोनों झीलें एक-दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इनके स्वरूप को बिल्कुल अलग बताया गया है. मानसरोवर को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ माना जाता है.

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दूसरी तरफ राक्षस ताल का संबंध रावण से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि रावण ने यहां भगवान शिव की तपस्या की थी. मानसरोवर का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है. इन दोनों झीलों के आकार और जलरसायन में अंतर के पीछे प्राकृतिक और भूगर्भीय कारण हैं. धार्मिक दृष्टि से हालांकि दोनों का महत्व बिल्कुल अलग है.

कैलाश से आने वाली रहस्यमयी आवाजें

कई यात्री दावा करते हैं कि कैलाश क्षेत्र में कभी-कभी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, जो डमरू या किसी गूंजती हुई ध्वनि जैसी लगती हैं. भक्त इसे भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से जोड़ते हैं. वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से पहाड़ों में हवा का दबाव, चट्टानों की संरचना, बर्फ का खिसकना और आसपास की घाटियों में ध्वनि का प्रतिध्वनित होना ऐसी आवाजों का कारण हो सकता है. यानी एक ही घटना को आस्था और विज्ञान अपने-अपने नजरिए से देखते हैं.

क्या मिलारेपा कैलाश के शिखर पर पहुंचे थे?

कैलाश के इतिहास से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा की है. कहा जाता है कि 11वीं सदी में मिलारेपा ने कैलाश पर एक आध्यात्मिक मुकाबले में हिस्सा लिया था. कहानी के अनुसार, एक अन्य साधक के साथ उनकी प्रतियोगिता हुई कि कौन कैलाश के शिखर तक पहले पहुंचेगा.

कहा जाता है कि दूसरे साधक ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, जबकि मिलारेपा ध्यान में बैठे रहे और अंत में आध्यात्मिक शक्ति के जरिए शिखर तक पहुंच गए. यह कहानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित पर्वतारोहण रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि तिब्बती धार्मिक परंपरा का हिस्सा है. इस कथा का संदेश बेहद खूबसूरत है, कैलाश को शरीर से जीतना जरूरी नहीं, बल्कि मन और आत्मा से उसके सामने झुकना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है.

चार धर्मों के लिए पवित्र है कैलाश

कैलाश की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही पवित्र नहीं है. हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है. बौद्ध धर्म में कैलाश को ब्रह्मांडीय महत्व प्राप्त है और इसे बुद्ध डेमचोक से जोड़ा जाता है. जैन धर्म में कैलाश क्षेत्र को अष्टापद से जोड़ा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के मोक्ष की मान्यता है. वहीं बौद्ध धर्म में भी कैलाश को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्थान माना जाता है. चार अलग-अलग धार्मिक परंपराएं और आस्था का एक बड़ा केंद्र है कैलाश. शायद यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है.

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