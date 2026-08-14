वो 7 आरोपी कौन हैं, जिन्हें JPSC पेपरलीक में झारखंड की CID खोज रही है?

जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में सीआईडी को 7 आरोपियों की तलाश है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए राज्य भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है.

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जानकारी के मुताबिक, वांछित आरोपियों में रांची के आदित्य पांडे और पवन कुमार सिंह, पलामू के रविशंकर कुमार और संतोष कुमार सिंह, बोकारो के सनंद प्रकाश, हजारीबाग के लालू कुमार यादव और गिरिडीह के सौरभ कुमार पांडे शामिल हैं.

सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की तलाश में राज्यभर में कई जगहों पर रेड की गई है. सबूत जुटाने के लिए सीआईडी द्वारा गठित एक टीम जांच के दौरान मिली ओएमआर कार्बन प्रतियों की जांच और मिलान कर रही है. एजेंसी का कहना है कि जांच जारी है और सामने आने वाले सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले में सीआईडी अब तक जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खिआंगते समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था.

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मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने के बाद पिछले साल फरवरी में जेपीएससी चेयरमैन बनाए गए 1988 बैच के आईएएस अधिकारी खिआंगते ने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

28 जुलाई से खिआंगते से चार बार पूछताछ की गई. उन्होंने अपने आधिकारिक आवास समेत अन्य ठिकानों पर सीआईडी की रेड से एक दिन पहले इस्तीफा दिया था. वहीं, 9 अगस्त को JPSC के तीनों सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा और जमाल अहमद ने इस्तीफा दे दिया.

बता दें, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा धांधली को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच एबीवीपी ने 1,200 से अधिक विश्वविद्यालयों में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने बुधवार को रांची में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए.

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