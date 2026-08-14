30 टन मक्का का कर दिया सौदा, फिर ट्रक का करवा दिया एक्सीडेंट! ड्राइवर की साजिश का पुलिस ने किया पर्दाफाश

झारखंड के गढ़वा में एक ट्रक ड्राइवर ने चोरी की ऐसी कहानी रची कि पहली नजर में मामला सड़क हादसा ही लगे. ट्रक में 30 टन मक्का लदी थी. मंजिल थी छत्तीसगढ़. लेकिन आरोप है कि रास्ते में ड्राइवर ने अपने कारोबारी साथियों के साथ मिलकर पूरी मक्का बेच दी. अब सवाल था कि मक्का गायब हुई तो हुई कैसे? इसके लिए कथित तौर पर ट्रक को ही हादसे का शिकार बना दिया गया.

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ट्रक दुर्घटनाग्रस्त कराया गया, ड्राइवर मौके से फरार हो गया और कहानी को 'एक्सीडेंट' का रूप देने की कोशिश की गई. लेकिन पुलिस ने इस कहानी की स्क्रिप्ट पलट दी. मामले में ट्रक ड्राइवर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने करीब 30 टन मक्का भी बरामद कर ली है.

मामला गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, ट्रक में करीब 30 टन मक्का लदी थी. इसे रेहला से छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा था. ट्रक पंकज कुमार उर्फ पंकज पासवान चला रहा था. आरोप है कि रास्ते में पंकज ने अपने कारोबारी साथियों के साथ मिलकर मक्का बेचने का प्लान बनाया.

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रंका इलाके में पहुंचने के बाद ट्रक में लदी पूरी मक्का व्यापारी संतोष कुमार को बेच दी गई. यहीं से कहानी में एक्सीडेंट वाला ट्विस्ट आ गया. पुलिस के मुताबिक, चोरी को छिपाने के लिए ट्रक को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त कराया गया. खुथूवा मोड़ से आगे ट्रक का एक्सीडेंट कर दिया गया. इसके बाद ड्राइवर पंकज मौके से फरार हो गया. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता तो कहानी कुछ ऐसी बनती कि मक्का लेकर ट्रक जा रहा था, रास्ते में हादसा हुआ और माल गायब हो गया. लेकिन पुलिस को कहानी कुछ और ही लगी.

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11 अगस्त को शिकायत, फिर शुरू हुई जांच

व्यवसायी ओमप्रकाश शुक्ला ने 11 अगस्त को रंका थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में ट्रक ड्राइवर पंकज पासवान पर करीब 30 टन मक्का चोरी कर बेचने का आरोप लगाया गया. इसके बाद गढ़वा पुलिस एक्टिव हुई. SP के निर्देश पर रंका SDPO रोहित रंजन सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और दूसरे इनपुट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. फिर पुलिस पंकज तक पहुंच गई.

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पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पंकज ने कथित तौर पर मक्का बेचने की बात बताई. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को बरामद किया. और सिर्फ ट्रक ही नहीं मिला. पुलिस ने ट्रक में लदी करीब 500 बोरी मक्का, यानी लगभग 30 टन मक्का भी बरामद कर ली.

इसके बाद पुलिस ने मामले में कथित रूप से शामिल तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इनके नाम हैं- आदित्य द्विवेदी, प्रकाश चन्द्र और संतोष कुमार. पुलिस के मुताबिक, ये लोग रंका के बड़े कारोबारियों में गिने जाते हैं. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी पंकज कुमार उर्फ पंकज पासवान के बारे में पुलिस का कहना है कि वह पहले भी अलग-अलग आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है.

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फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि इस कथित साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे. जिस कहानी में 30 टन मक्का गायब करने के बाद ट्रक का एक्सीडेंट करवाकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की गई थी, उसमें पुलिस ने ऐसा ब्रेक लगाया कि ट्रक भी मिल गया, मक्का भी बरामद हो गया और चार आरोपी भी जेल पहुंच गए.

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