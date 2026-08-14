क्यों एक के बाद एक समुद्र से निकलने लगी मरी हुई शार्क, तस्वीरें आई सामने

अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित जर्सी शोर के एक बीच पर बुधवार सुबह अचानक करीब 30 मरी हुई छोटी शार्क दिखाई देने लगीं. समुद्र किनारे टहलने पहुंचे लोगों ने जब रेत पर जगह-जगह इन शार्क को पड़ा देखा तो वे हैरान रह गए. देखते ही देखते करीब 10 ब्लॉक के इलाके में मरी हुई शार्क नजर आने लगीं. इस अजीब घटना की तस्वीरें भी सामने आई हैं.

और पढ़ें

यह मामला सी आइल सिटी के समुद्र तट का है. स्थानीय महिला मिशेल ग्रीनलिंग ने बताया कि वह बुधवार सुबह बीच पर टहल रही थीं. तभी उन्हें एक के बाद एक छोटी शार्क दिखाई देने लगीं. उन्होंने कहा कि अचानक बड़ी संख्या में सैंड शार्क नजर आने लगीं और उन्हें लगा कि आखिर ये सब यहां कैसे पहुंच गईं.

एक साथ क्यों पहुंचीं इतनी शार्क?

इन शार्क की मौत की असली वजह अभी साफ नहीं है. हालांकि, समुद्री वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कुछ संभावनाएं बताई हैं. स्टॉकटन यूनिवर्सिटी के समुद्री वैज्ञानिक स्टीफन नागीविच के मुताबिक, हो सकता है कि शार्क किसी ऐसी चीज के संपर्क में आई हों जिससे वे बीमार पड़ गईं और उनकी मौत हो गई. लेकिन उनके मुताबिक यह वजह कम संभावित लगती है. क्योंकि अगर पानी में कोई जहरीली या खतरनाक चीज होती तो उसका असर इंसानों पर भी देखने को मिल सकता था. एक दूसरी और ज्यादा संभावित वजह मछली पकड़ने से जुड़ी मानी जा रही है.

Advertisement

क्या मछुआरों की वजह से हुई मौत?

वैज्ञानिक के मुताबिक, इन शार्क को मछुआरों ने गलती से पकड़ लिया होगा. मछली पकड़ने के दौरान कई बार दूसरी समुद्री जीव भी जाल में फंस जाते हैं. इन्हें बायकैच यानी अनजाने में पकड़ी गई मछली कहा जाता है.

संभावना है कि बड़ी संख्या में डॉगफिश शार्क किसी जाल में फंस गई हों और बाद में उन्हें समुद्र में वापस फेंक दिया गया हो. अगर वे पहले ही मर चुकी थीं, तो समुद्र की लहरों और ज्वार के साथ उनके शव किनारे तक पहुंच गए होंगे. एक और संभावना यह है कि मछली पकड़ने वाला कोई जाल समुद्र में ही खो गया हो और उसमें फंसी शार्क बाद में समुद्र तट तक पहुंच गई हों.

3 से 5 फीट लंबी थीं शार्क

समुद्र तट पर मिली ये शार्क छोटी जरूर थीं, लेकिन इनका आकार भी कम नहीं था. इनकी लंबाई करीब 3 से 5 फीट के बीच बताई जा रही है. एक डॉगफिश का वजन आमतौर पर 8 से 22 पाउंड यानी करीब 3.5 से 10 किलो तक हो सकता है.

डॉगफिश शार्क अकेले नहीं तैरतीं. ये अक्सर बड़े समूहों में समुद्र में घूमती हैं. इनके झुंड में सैकड़ों से लेकर हजारों तक शार्क हो सकती हैं. इसलिए अगर किसी बड़े समूह के शार्क मछली पकड़ने के जाल में फंस गए हों, तो एक साथ बड़ी संख्या में उनके मारे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

Advertisement

डॉगफिश शार्क जर्सी शोर और अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास आम तौर पर पाई जाती हैं. गर्मियों में ये उत्तर की तरफ और समुद्र के किनारे के करीब आती हैं, जबकि सर्दियों में दक्षिण की ओर और गहरे समुद्र में चली जाती हैं.

इनकी संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से मछुआरे इन्हें कई बार 'जंक फिश' भी कहते हैं. इसकी वजह यह है कि ये ऐसे चारे को खा लेती हैं, जिसका इस्तेमाल मछुआरे दूसरी मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं. हालांकि, बीते वर्षों में कुछ इलाकों में डॉगफिश की संख्या कम भी हुई है. इसकी एक बड़ी वजह मछली पकड़ने के दौरान इनका गलती से जाल में फंस जाना यानी बायकैच है.

यह भी पढ़ें: यहां महिलाएं बालकनी से फेंकती हैं गेंद, जिसने लपका वो बन जाता है पति

फिलहाल सी आइल सिटी के बीच पर एक साथ इतनी मरी हुई शार्क मिलने की घटना ने स्थानीय लोगों को जरूर हैरान कर दिया है. इनकी मौत आखिर किस वजह से हुई, इसका पुख्ता जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा. न्यू जर्सी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन ने इस मामले पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

---- समाप्त ----