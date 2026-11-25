जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रेयासी जिले में पाकिस्तान में बैठे 5 आतंकवादी हैंडलर्स की करीब 29 कनाल जमीन अटैच की गई है. ये सभी लोग कथित तौर पर आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान चले गए थे और वहां से भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने में भूमिका निभा रहे थे. पुलिस ने यह कार्रवाई आतंकवाद से जुड़े आर्थिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क को कमजोर करने के मकसद से की है. यह कार्रवाई महोर थाने में दर्ज FIR नंबर 70/2024 की जांच के तहत की गई है.

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रेयासी पुलिस ने इन संपत्तियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA और E&IMCO Act के संबंधित प्रावधानों के तहत अटैच किया है. पुलिस टीम ने संपत्तियों को अटैच करने की प्रक्रिया SDPO महोर की अगुवाई में पूरी की. इस टीम में महोर थाने के SHO और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे. कार्रवाई के दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट महोर और स्वतंत्र स्थानीय गवाह भी मौजूद रहे.

पुलिस के मुताबिक, जिन पांच लोगों की संपत्तियां अटैच की गई हैं, वे रेयासी जिले और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं. इनकी जमीन का विवरण राजस्व विभाग के साथ मिलकर पहचानने और सत्यापित करने के बाद कार्रवाई की गई. संपत्तियों का ब्योरा इस प्रकार है.

- मोहम्मद कयूम उर्फ अब्दुल कयूम: निवासी शाडोल, महोर. 2 कनाल 7 मरला जमीन अटैच की गई.

- बशीर अहमद उर्फ मासूम: निवासी बद्दर, महोर. 3 कनाल 8 मरला जमीन अटैच की गई.

- शोकत अली: निवासी हुंदर, तहसील अरनास. 3 कनाल 10 मरला जमीन अटैच की गई.

- मंजूर अहमद: निवासी खंटी, तहसील थुरू. 15 कनाल 19 मरला जमीन अटैच की गई.

- इम्तियाज अहमद: निवासी थुरू. 3 कनाल 10 मरला जमीन अटैच की गई.

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रेयासी पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर इन संपत्तियों की पहचान और जांच की. जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) से UAPA के संबंधित प्रावधानों के तहत संपत्ति अटैच करने की मंजूरी ली गई. इसके बाद जमीनों को अटैच करने की कार्रवाई पूरी की गई. पुलिस के मुताबिक, इससे पहले 30 जुलाई को भी जम्मू-कश्मीर के 5 अन्य घोषित आतंकवादियों (JKNOPs) की संपत्तियां अटैच की गई थीं.

जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान चले गए थे. फिलहाल ये सीमा पार से आतंकी हैंडलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और कथित तौर पर इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को निर्देशित करने, मदद पहुंचाने और समन्वय करने में शामिल हैं. पुलिस जांच के मुताबिक, इनकी संपत्तियों को ट्रांसफर करने या बेचने की आशंका थी. ऐसे में इन संपत्तियों से मिलने वाला पैसा आतंकवादी गतिविधियों को चलाने और उन्हें आर्थिक मदद देने में इस्तेमाल हो सकता था.

रेयासी पुलिस की इस कार्रवाई को आतंकवाद के आर्थिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर चोट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. पुलिस का मकसद पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स से जुड़ी संपत्तियों को अटैच कर उन्हें उन संसाधनों से वंचित करना है, जिनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए किया जा सकता है. इस कार्रवाई के जरिए आतंकवाद के सपोर्ट सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की गई है.

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रेयासी पुलिस ने कहा है कि आतंकवाद और उससे जुड़े सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. जिले में शांति, सुरक्षा और आम लोगों की जान-माल की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है.



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