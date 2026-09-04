'दो मिनट पुलिस नहीं आती तो...', निशु आजाद के पिता के वीडियो से जंतर-मंतर मारपीट केस में नया ट्विस्ट

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रोटेस्ट के दौरान हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है. सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका ने संसद मार्ग थाने पहुंचकर निशु आजाद के पिता संजय आजाद के साथ हुई मारपीट के मामले में प्रोटेस्ट किया.

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वहीं, निशु आजाद भी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचीं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट लगाने, आरोपी को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की. पुलिस के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया.

वहीं, अब इस मामले को लेकर निशु आजाद के पिता संजय आजाद का एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो निशु और संजय आजाद ने 24 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इसमें दोनों का बयान है और लड़ाई-झगड़े को लेकर भी खुलासा किया गया है. इस वीडियो में आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए गए थे.

इस वीडियो में संजय आजाद कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं अनजाने में मेरे सिर पर चोट लगी. मारकर सोचते हैं कोई तीर बहुत बड़ा तीर मार दिया. तो मैं कहना चाहता हूं अगर वहां पर दो मिनट पुलिस ना आती तो फोटो में देख सकते हो तुम्हारी दशा किस तरह कर रखी थी.

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पुलिस को सिर्फ वहम हो गया था मैं तुझे मार रहा हूं. तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया था गलती से. संजय आजाद ने जंतर-मंतर मारपीट को लेकर कहा कि पुलिस दो मिनट देर से आती तो स्वतंत्र की हालत और खराब होती. जंतर-मंतर पर निशु आजाद के पिता संजय आजाद से मारपीट मामले में अब नए वीडियो के बाद ट्विस्ट आ गया है.

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यह वीडियो सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि मारपीट दोनों तरफ से हुई थी. इससे पहले, स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि संजय आजाद पर हमला आत्मरक्षा में किया था.

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