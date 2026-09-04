Video: रेलवे ट्रैक और ट्रेन से मजाक... इस युवक को रील बाजी पड़ी भारी, उठा ले गई पुलिस

कुछ युवा सोशल मीडिया (Social Media) पर चंद व्यूज के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं. ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सामने आया है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था. जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर खतरनाक तरीके से रील बनाने वाले युवक को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है.

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क्या था पूरा मामला?

पिछले महीने सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में एक युवक चलती ट्रेन के बेहद करीब दूसरे रेलवे ट्रैक पर बैठकर स्टंट करते हुए रील बना रहा था. उसी ट्रैक पर चंद सेकंड के बाद फुल स्पीड में मालगाड़ी गुजरती दिखी. वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक एक ट्रेन से उतरकर सामने ट्रैक पर बैठकर रील बना रहा था. उसे सबकुछ पता था कि सामने से फुल स्पीड में ट्रेन आ रही है.

जिसके बाद रेलवे ने ट्रैक पर इस तरह की जानलेवा गतिविधि को गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ थाना राजनांदगांव ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. शुरुआत में न तो युवक की पहचान थी और न ही यह स्पष्ट था कि वीडियो किस स्थान या ट्रेन का है.

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इस केस को सुलझाने के लिए आरपीएफ ने तकनीकी जांच के साथ-साथ सोशल मीडिया का सहारा लिया. जांच टीम ने अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो साझा कर आम जनता से आरोपी की जानकारी देने की अपील की, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले.

रेल परिचालन में बाधा डालना पड़ा भारी, आरोपी गिरफ्तार!



रेलवे ट्रैक पर खतरनाक हरकत कर रील बनाने और रेल परिचालन को बाधित करने वालों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 153 व 147 के तहत कार्यवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

नियमों का पालन करें, ट्रैक से दूर रहें और संरक्षित यात्रा… pic.twitter.com/PO4EZtu3aB — South East Central Railway (@secrail) September 3, 2026

इसके बाद आरपीएफ की टीम ने रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर और पुणे रेलवे स्टेशनों के दर्जनों सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले. आखिरकार 28 वर्षीय आरोपी की पहचान महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित गांव जगोरा के रूप में हुई.

पुणे में दबिश और जेल रवानगी

लोकेशन ट्रेस होने के बाद आरपीएफ की विशेष टीम ने पुणे पहुंचकर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को पुणे से राजनांदगांव लाया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेशानुसार केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया. आप वीडियो में आरोपी को देख सकते हैं.

आरपीएफ की आम जनता से सख्त अपील

इस कार्रवाई के बाद RPF ने युवाओं और अभिभावकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए रेलवे ट्रैक, यार्ड या किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में रील या वीडियो न बनाएं. रेलवे ट्रैक पर थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. RPF ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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