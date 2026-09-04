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रात में कॉल आया, महिला खुदकुशी कर रही है... पुलिस 2 मिनट 10 सेकंड में पहुंची और बचा ली जान

सूरत में पुलिस की तत्परता ने एक महिला की जान बचा ली. अडाजण इलाके में एक महिला फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी. सूचना मिलते ही PCR टीम महज 2 मिनट 10 सेकंड में पहुंच गई और दरवाजा तोड़कर महिला को उतार लिया. पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही CPR दिया, जिसके बाद महिला को 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया.

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रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)
रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)

कहानी सूरत के अडाजण इलाके की है. रात के करीब 12 बजकर 49 मिनट हुए थे. तभी PCR-56 को एक ऐसी सूचना मिली, जिसने पुलिसकर्मियों को तुरंत अलर्ट कर दिया. खबर थी कि एक महिला अपनी जान देने की कोशिश कर रही है.

फोन पर सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने समय गंवाए बिना गाड़ी दौड़ा दी. मामला ऐसा था कि हर एक सेकंड मायने रखता था. पुलिस के मुताबिक, PCR टीम सिर्फ 2 मिनट 10 सेकंड में बताए गए पते पर पहुंच गई.

पुलिसकर्मी घर के पास पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. खिड़की से देखने पर महिला गंभीर हालत में दिखाई दी. अब इंतजार करने का कोई वक्त नहीं था.

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पुलिसकर्मियों ने तुरंत घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए. महिला को फंदे से नीचे उतारा गया. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर ही CPR और प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: जान हथेली पर, पीठ पर बस्ते, सिंगरौली में उफनते नाले में बहने लगे मासूम, ग्रामीणों ने बचाई जान, वीडियो

यानी जिस वक्त घर के अंदर जिंदगी और मौत के बीच फासला बेहद कम रह गया था, उसी वक्त पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी. कुछ ही देर में 108 एंबुलेंस को बुलाया गया और महिला को अस्पताल ले जाया गया. समय पर मिली पुलिस की मदद और तत्काल मेडिकल सहायता की वजह से महिला की जान बच गई. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह खतरे से बाहर है.

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इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में पुलिसकर्मी महिला को बचाने के लिए तेजी से कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की इस तत्परता की चर्चा हो रही है.

इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अडाजण PCR-56 के हेड कॉन्स्टेबल जयंतीलाल राठौड़, PCR पायलट ऋतिक कोंकणी, FOP राज शर्मा और कॉन्स्टेबल सागर भाई शामिल थे. टीम ने जिस तेजी से मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, उसने एक जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई.

अडाजण थाना पुलिस के इंस्पेक्टर एन. ए. चावड़ा ने घटना और सामने आए वीडियो की पुष्टि की है. इस पूरी घटना में सबसे अहम बात यही रही कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इसे सिर्फ एक कॉल की तरह नहीं लिया. टीम तुरंत निकली, मौके पर पहुंची और हालात को समझते ही कार्रवाई शुरू कर दी.

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