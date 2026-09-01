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नालागढ़ IED धमाके की साजिश का नेटवर्क खंगाल रही NIA, 3 और आरोपी अरेस्ट

हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में 1 जनवरी 2026 को हुए आईईडी धमाके के मामले में एनआईए ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी का कहना है कि ये गिरफ्तारियां बड़ी साजिश, आपसी लिंक और पूरे नेटवर्क की परतें खोलने वाली जांच का हिस्सा हैं.

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नालागढ़ IED ब्लास्ट केस की जांच NIA कर रही है. (File Photo-ITG)
नालागढ़ IED ब्लास्ट केस की जांच NIA कर रही है. (File Photo-ITG)

हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में 1 जनवरी 2026 को हुए IED ब्लास्ट मामले में NIA ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला, करणप्रताप और दिलजोत सैनी की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की संख्या छह हो गई है. तीनों आरोपी पहले से पंजाब के गढ़शंकर थाने में दर्ज एक केस में गिरफ्तार थे. NIA अब इस हमले के पीछे की बड़ी साजिश, आरोपियों के आपसी लिंक और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

नालागढ़ पुलिस स्टेशन परिसर में 1 जनवरी को सुबह करीब 9:40 बजे IED विस्फोट हुआ था. धमाका पुलिस स्टेशन की बाहरी दीवार के पास जांच अधिकारी के कमरे से सटी जगह पर हुआ था.

यह भी पढ़ें: एल्गार परिषद मामले में NIA को झटका, चार आरोपियों की जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज

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UAPA की संबंधित धाराओं में केस दर्ज

इस मामले में शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 02/2026 दर्ज की गई थी. बाद में जांच NIA ने अपने हाथ में ले ली. एजेंसी ने 8 मई 2026 को मामले को RC-27/2026/NIA/DLI के तौर पर दोबारा दर्ज किया. इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं.

जांच के दौरान NIA ने तीन और आरोपियों की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया. अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला पंजाब के एसबीएस नगर जिले के राहों के मोहल्ला सिरहिंदिया का रहने वाला है. करणप्रताप राहों के मोहल्ला रोटा और दिलजोत सैनी झांसी पार्क कॉलोनी, नवांशहर रोड, राहों का निवासी है.

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NIA ने पहले भी किए अरेस्ट

इससे पहले NIA ने मामले में महावीर कुमार उर्फ काका, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी को गिरफ्तार किया था. इन तीनों को पहले पंजाब पुलिस ने मोहाली के SSOC थाने में दर्ज FIR नंबर 02/2026 के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद NIA ने नालागढ़ IED ब्लास्ट मामले में भी उनकी गिरफ्तारी की.

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी वेबसाइटों पर हमले के आरोपियों पर NIA की रेड, 5 राज्यों में एक्शन

NIA अब आरोपियों की सटीक भूमिका, उनके बीच संबंध और हमले से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने की जांच कर रही है. एजेंसी का कहना है कि आगे की जांच में साजिश और इस पूरे आपराधिक नेटवर्क की पूरी जानकारी सामने लाने की कोशिश की जा रही है.

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