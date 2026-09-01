scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Budh Yuti: एक्टिव हो चुकी है मंगल बुध की लाभकारी युति, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Mangal Budh Yuti 2026: आज वैदिक ज्योतिष में साहस के कारक मंगल और बुद्धि के दाता बुध के बीच एक विशेष लाभ-दृष्टि योग बनने जा रहा है, जिसे त्रिएकादश राजयोग भी कहा जाता है. यह शुभ योग कई राशियों के लिए लकी माना जा रहा है.

Advertisement
X
जब दो ग्रह एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं तो उनके बीच लाभ दृष्टि योग बनता है. (Photo: ITG)
जब दो ग्रह एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं तो उनके बीच लाभ दृष्टि योग बनता है. (Photo: ITG)

Mangal Budh Yuti: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनके आपसी संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. जब दो प्रभावशाली ग्रह किसी विशेष स्थिति में आते हैं तो उसका असर कई राशियों के जीवन पर पड़ता है. आज से मंगल और बुध के विशेष संबंध से लाभ-दृष्टि योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिषीय गणनाओं में त्रिएकादश राजयोग भी कहा जाता है. साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल जब बुद्धि, व्यापार और संवाद के ग्रह बुध के साथ शुभ संबंध बनाते हैं, तो कुछ लोगों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहती है. 

मंगल और बुध का विशेष योग क्यों है महत्वपूर्ण?

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, नेतृत्व और कार्यक्षमता का ग्रह माना जाता है. वहीं बुध बुद्धि, तर्क, संवाद, व्यापार और गणना से जुड़ा ग्रह है. ऐसे में इन दोनों ग्रहों के बीच बनने वाला विशेष योग व्यक्ति की निर्णय क्षमता, कामकाज और आर्थिक मामलों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

venus transit september 2026
सितंबर में शुक्र का गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
वृषभ राशि वाले पाएंगे धन लाभ, जानें सभी राशियों का हाल
मकर राशि वाले लेन-देन बेहतर रहेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि
मीन राशि वालों को शुभ समाचार मिल सकते हैं, जानें अपनी राशि का हाल

आज बनने वाले इस योग का असर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने की संभावना है. खासकर नौकरी, व्यापार, निवेश और आय के मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं.

मेष राशि: आय बढ़ने के बन सकते हैं नए रास्ते

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल और बुध का यह योग लाभदायक साबित हो सकता है. इस दौरान आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी नई जिम्मेदारी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

Advertisement

यदि आपका पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ है या किसी को उधार दिया हुआ धन वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ के अवसर बन सकते हैं. 

मिथुन राशि: करियर में मिलेगी नई पहचान

मिथुन राशि वालों के लिए भी मंगल और बुध का यह विशेष योग अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके को नोटिस किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के साथ ही करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

पारिवारिक जीवन में चल रही कुछ परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. यदि घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से उलझा हुआ है, तो उसमें समाधान की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं. इस दौरान आपका आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा, जिससे आप कई महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर ले पाएंगे.

सिंह राशि: मेहनत का मिल सकता है पूरा फल

सिंह राशि के जातकों के लिए आज से शुरू होने वाला समय आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में बेहतर साबित हो सकता है. आपकी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बन सकती है.

Advertisement

इस दौरान लिए गए सही फैसले भविष्य की योजनाओं को नई दिशा दे सकते हैं. निवेश या आर्थिक योजनाओं को लेकर सोच-समझकर कदम उठाने का समय रहेगा. कामकाज में लगातार प्रयास करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का लाभ मिल सकता है. साथ ही, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत रहने की संभावना है.

तुला राशि: नौकरी और बिजनेस में खुल सकते हैं नए अवसर

तुला राशि वालों के लिए मंगल और बुध का यह योग विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और कोई महत्वपूर्ण डील या समझौता भविष्य में अच्छा लाभ देने वाला साबित हो सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को भी करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे जातकों को सकारात्मक खबर मिलने की संभावना रहेगी. वहीं, नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. अटका हुआ धन वापस मिलने या आय बढ़ने के योग बन सकते हैं. इसके साथ ही जीवन में सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि होने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अंकित बालियान के कातिल भागने की जगह शामली में क्या कर रहे थे? देखें वारदात |
    मोदी-पुतिन मिले, बिश्केक में ईरान पर क्या बनी रणनीति? देखें कूटनीति |
    नोएडा बस गैंगरेप के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा कदम... बाहरी राज्यों की बसों से जुड़ेगा GPS, रियल-टाइम निगरानी की तैयारी |
    Apple का इस महीने बड़ा इवेंट, लॉन्च होगा पावरफुल iPhone 18 Pro और Fold Ultra |
    How To Clean Microwave: माइक्रोवेव की जमी चिकनाई और गंदगी साफ करने का सबसे आसान तरीका, बिना रगड़े 5 मिनट में होगी सफाई |
    माता पार्वती की वो जिद जिसने देवों को कर दिया था परेशान, ब्लॉकबस्टर ‘हनुमान अंश’ का वायरल भजन |
    अमरिंदर राजा वडिंग पर क्यों लटकी गिरफ्तारी की तलवार? देखें पंजाब आजतक |
    दिल्ली-NCR में मौसम लेगा करवट! यूपी-बिहार समेत 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट |
    मदरसे के लिए हिंदू मंदिर की जमीन पर कब्जा? पाकिस्तान में 125 साल पुराना मंदिर ढहाया |
    बिश्केक में गर्मजोशी के साथ PM मोदी की पुतिन से मुलाकात, देखें दुनिया आजतक
    Advertisement