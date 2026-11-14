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न होटल में मिला खाना, न किसी ने की मदद... बेबस युवक खाने लगा मरे कुत्ते का मांस

ओडिशा के संबलपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. मानेश्वर चौक पर शुक्रवार रात एक व्यक्ति सड़क हादसे में मरे कुत्ते का मांस खाते हुए मिला. दावा किया जा रहा है कि वह कई दिनों से भूखा था.

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कुत्ते का मांस खाते व्यक्ति की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. (Photo: Screengrabs)
कुत्ते का मांस खाते व्यक्ति की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. (Photo: Screengrabs)

ओडिशा के संबलपुर से एक बेहद ही हृदय विदारक और झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है. यहां भूख से तड़प रहे मानेश्वर चौक पर एक व्यक्ति को सड़क हादसे में मरे हुए कुत्ते का मांस खाते हुए देखा गया. यह घटना शुक्रवार रात 9:10 से 9:15 बजे के बीच हुई. इस घटना ने स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है और उन बेसहारा लोगों की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जो बिना भोजन और आश्रय के जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. 

स्थानीय सूत्रों के अनुसार मानेश्वर चौक से गुजर रहे कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को सड़क के बीचों-बीच बैठे देखा. जब वे उसके पास पहुंचे, तो वे यह देखकर स्तब्ध रह गए कि वह एक मरे हुए कुत्ते (जो संभवतः किसी वाहन की चपेट में आ गया था) का मांस नोच-नोच कर खा रहा था. उस व्यक्ति की शारीरिक हालत और अजीब व्यवहार को देखकर स्थानीय लोगों को लगा कि वह भीषण भूख से जूझ रहा है और संभवतः उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं.

खाने की तलाश में होटल भी गया था व्यक्ति
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना से कुछ समय पहले वह व्यक्ति पास के ही एक होटल में गया था. हालांकि, होटल के कर्मचारी उसकी अस्पष्ट बातों को समझ नहीं पाए, और वह बिना कुछ खाए वहां से चला गया. कहीं और भोजन न मिलने पर, शायद अत्यधिक मजबूरी में उसने मरे हुए जानवर को खाना शुरू कर दिया. 

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इस घटना ने न केवल लोगों को चौंका दिया है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कल्याण एजेंसियों का ध्यान भी इस ओर खींचा है कि उन्हें बेघर, कमजोर और मानसिक रूप से परेशान लोगों की स्थिति पर अधिक ध्यान देने और उनकी मदद करने की तत्काल आवश्यकता है. साथ ही इस खबर ने एक बहस भी छेड़ दी है.

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