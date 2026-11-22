भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि लोकतंत्र में लोगों को संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है. लेकिन उन्हें संस्थाओं को निशाना बनाने से बचना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि किसी फैसले से असहमति और उस फैसले को लेने वाली संस्था पर सवाल उठाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. CJI सूर्यकांत रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे.

कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग अक्सर किसी फैसले और उसे लेने वाली संस्था के बीच फर्क नहीं कर पाते. ऐसा करने से उन संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है, जो लोकतंत्र को चलाने के लिए जरूरी हैं. विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई.

'पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता सीधा नहीं होता'

दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत ने छात्रों को सफलता का मंत्र भी दिया. उन्होंने हिमालय के पहाड़ों का उदाहरण देते हुए कहा कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता. इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अकेले पहाड़ नहीं चढ़ता. इसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी दूसरों का साथ और सहयोग जरूरी होता है.

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#WATCH | धर्मशाला | भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "सुधार किसी भी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए न्यायिक प्रणाली में और सुधारों का भी स्वागत है... मीडिया को आत्म-मंथन करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि उसे किन सुधारों की जरूरत है..." https://t.co/9ew0l2521l — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 22, 2026

यह समारोह धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ. इसमें 702 छात्रों को डिग्रियां दी गईं. वहीं, 32 छात्रों को गोल्ड मेडल मिले. इनमें 23 छात्राएं शामिल थीं. डिग्री पाने वालों में 584 पोस्ट ग्रेजुएट, 29 ग्रेजुएट और 48 पीएचडी स्कॉलर थे. इस मौके पर विश्वविद्यालय की न्यूजलेटर और शिक्षकों की लिखी पांच किताबें भी जारी की गईं.

CM सुक्खू बोले- शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से कहा कि डिग्री मिलना उनकी मेहनत की पहचान है. लेकिन इसके साथ समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं है. इससे सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है. रिसर्च, नए विचार और समाज में बदलाव लाने का रास्ता भी खुलता है.

सुक्खू ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को युवाओं को सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि रोजगार देने और नए शोध करने के लिए भी तैयार करना होगा.

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राज्यपाल ने हिमालय पर रिसर्च बढ़ाने की बात कही

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विश्वविद्यालय से हिमालय से जुड़ी चुनौतियों पर रिसर्च करने को कहा. उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, पानी बचाने, जैव विविधता और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर काम करने की जरूरत बताई.

उन्होंने छात्रों से कहा कि डिग्री उन्हें पहचान दिला सकती है, लेकिन उनका व्यवहार और अच्छे मूल्य उन्हें लंबे समय तक सम्मान दिलाएंगे. इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे.



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