पिछले कुछ साल टेलीविजन सुपरस्टार गौरव खन्ना के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. जहां गौरव ने ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ’ और ‘बिग बॉस 19’ जीतकर बड़ी सफलता हासिल की. वहीं उन्हें निजी जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कुछ महीने पहले उनकी पत्नी अकांक्षा चमोला ने लगभग एक दशक की शादी के बाद तलाक की घोषणा की थी. उस समय गौरव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की.

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टूटी शादी पर बोले गौरव

अपने आने वाले शो ‘दिल की बेवफाइयां’ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव ने कहा कि उन्होंने अपने साथी को शक करने की बजाय समझने का मौका दिया और उनके नजरिए को समझने की कोशिश की.

एक्टर ने कहा- मैं ऐसा इंसान हूं जो मानता है कि शादी में स्थिरता सबसे बड़ी कोर वैल्यू है. अगर नींव मजबूत होगी, तो इमारत भी मजबूत रहेगी. कभी-कभी लोग शादी में उत्साह पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे स्थिरता प्रभावित होती है और इसका उलटा भी होता है. संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. व्यक्तिगत रूप से, मैंने कभी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं किया. मैं जीवन की हर चीज में पूरा दिल और जान लगा देता हूं. नतीजे आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन मैं इसकी वजह से रुकता नहीं. अगर हम पछतावे में फंस जाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे.

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ग्रीन फ्लैग टैग पर क्या कहा

‘अनुपमा’ में अनुज का रोल निभाने के बाद गौरव खन्ना को ‘ग्रीन फॉरेस्ट’ की पहचान मिली. रिश्ते में ‘ग्रीन फ्लैग’ होने की कीमत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- मेरी परवरिश ऐसी रही है कि मेरी मां ने मुझमें सिखाया है कि दूसरे व्यक्ति को शक करने की बजाय समझने का मौका देना चाहिए. मैं हमेशा मानता हूं कि अपनी राय दूसरों पर थोपने के बजाय हर नजरिए को देखना चाहिए. रास्ते में कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन ग्रीन फ्लैग होने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ज्यादा नहीं सोचते. इसे भगवान की योजना मान लो, और आखिर में सब ठीक हो जाता है.

वो कहते हैं कि मैं कभी चीजों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता. मैं सोचता हूं कि शायद दूसरा व्यक्ति काम के तनाव में हो या उसे किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ रहा हो. इवेंट में गौरव ने बच्चों के प्रति लगाव और प्यार होने की बात भी कही. गौरव ने कहा कि उन्हें हमेशा से बच्चे पसंद हैं. गौरव पिता बनना चाहते हैं, लेकिन आकांक्षा चमोला ऐसा नहीं चाहतीं. लॉकअप में आकांक्षा ने खुलासा किया था कि यही कारण है कि वो गौरव से तलाक ले रही हैं.

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