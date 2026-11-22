महाराष्ट्र के मुंबई स्थित घाटकोपर में एक दंपति के साथ मारपीट की घटना के बाद नितेश राणे ने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर सवाल उठाए हैं. महाराष्ट्र के बंदरगाह विकास मंत्री और बीजेपी नेता राणे ने आरोप लगाया कि मदरसों में बच्चों के मन में हिंदुओं के प्रति नफरत भरी जाती है. उन्होंने दावा किया कि वहां हिंदुओं को 'काफिर' बताकर उनका धर्म परिवर्तन कराने या उन्हें खत्म करने की सीख दी जाती है.

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यह मामला महाराष्ट्र के मुंबई में कुर्ला वेस्ट स्थित एक पार्क का है. यहां एक युवक और युवती फोटो खिंचवा रहे थे, तभी 8 से 10 लड़के वहां पहुंच गए. आरोप है कि उन्होंने दोनों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. युवक-युवती ने इसका विरोध किया तो लड़कों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी. युवती ने बीच-बचाव की कोशिश की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया. पुलिस ने इस मामले में आठ नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई की थी. इसी घटना के बाद नितेश राणे ने मदरसों को लेकर बयान दिया.

राणे ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के बजाय उनके मन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी जा रही है. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह की हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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'गजवा-ए-हिंद' का भी किया जिक्र

'गजवा-ए-हिंद' की बात करते हुए नितेश राणे ने कहा कि जब वह इस मुद्दे को उठाते हैं तो कुछ लोग उन पर हिंदू-मुस्लिम तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते हैं. हालांकि, राणे का दावा है कि इसके पीछे भारत को इस्लामी देश बनाने और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने की योजना है. इसी सिलसिले में उन्होंने 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' का भी जिक्र किया. साथ ही हिंदू समुदाय से सतर्क रहने की अपील की.

हिंदुओं से संपत्ति अपने समुदाय में बेचने को कहा

राणे ने हिंदुओं से अपील की कि वे अपने समुदाय के लोगों के साथ ज्यादा मेलजोल रखें. उन्होंने कहा कि हिंदू अपनी संपत्ति भी दूसरे हिंदुओं को ही बेचें. साथ ही लोगों से अपने आसपास के इलाकों पर नजर रखने को कहा. राणे के मुताबिक, लोगों को यह देखना चाहिए कि उनके पड़ोस में कौन आकर बस रहा है और वहां आबादी किस तरह बढ़ रही है.

उन्होंने हिंदू समुदाय से देश को मजबूत करने पर ध्यान देने की बात कही. अपने बयान में राणे ने यह भी कहा कि लोग ही दूसरों को रोजी-रोटी देते हैं. अगर वे ऐसा करना बंद कर दें तो दूसरे लोग खत्म हो जाएंगे.



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