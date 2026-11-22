Vaikuntha Chaturdashi 2026: वैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. यह दिन भगवान विष्णु और महादेव की पूजा के लिए समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है. इस साल वैकुंठ चतुर्दशी 23 नवंबर, सोमवार यानी कल मनाई जाएगी. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विधि-विधान से शिवजी और विष्णु की आराधना करते हैं. हालांकि, पूजा के साथ कुछ नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी पर क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए.

और पढ़ें

वैकुंठ चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए?

1. तुलसी के पत्ते न तोड़ें

धार्मिक मान्यता के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए. भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल चाहिए तो इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें. तुलसी को श्रीहरि की प्रिय माना जाता है.

2. मांस-मदिरा का सेवन न करें

इस दिन भोजन में सात्विकता बनाए रखने की सलाह दी जाती है. मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन खाने से बचना चाहिए. पूजा-पाठ के दिन मन और खानपान दोनों की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए.

3. लड़ाई-झगड़े से दूर रहें

वैकुंठ चतुर्दशी पर किसी से बहस या विवाद नहीं करना चाहिए. गुस्सा करने, अपशब्द बोलने और दूसरों के प्रति बुरा सोचने से बचें. इस दिन सभी के साथ प्रेम और अच्छे व्यवहार से पेश आने की कोशिश करें.

Advertisement

4. शिव और विष्णु की पूजा में भेद न करें

यह पर्व भगवान शिव और विष्णु के मिलन का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इस दिन दोनों देवताओं की श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए. किसी एक देवता को कम महत्व देने के बजाय दोनों का समान भाव से स्मरण करें.

5. पूजा में साफ-सफाई का ध्यान रखें

भगवान की पूजा करते समय स्वच्छता का खास ध्यान रखें. पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल, फल और दूसरी सामग्री साफ होनी चाहिए. जल्दबाजी में पूजा करने के बजाय पूरे मन से भगवान की आराधना करें.

वैकुंठ चतुर्दशी पर क्या करना चाहिए?

1. सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प लें

सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें. इसके बाद भगवान विष्णु और शिवजी का ध्यान करके पूजा का संकल्प लें. संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें.

2. शिवजी और विष्णु की पूजा करें

भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें. वहीं, महादेव को बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाएं. दोनों देवताओं की विधि-विधान से पूजा करें.

3. मंत्रों का जाप करें

इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और शिवजी के मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना शुभ माना जाता है.

4. 14 दीपक जलाएं

Advertisement

वैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है. शाम या रात में घर के मंदिर और आसपास के स्थानों पर दीपक जला सकते हैं.

5. जरूरतमंदों को दान दें

इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े, तिल, गुड़, घी और फल का दान करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे पुण्य मिलता है.

6. धार्मिक पाठ करें

अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. वहीं, महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है.

---- समाप्त ----