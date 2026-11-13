हिमाचल के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड, शिंकुला-बारालाचा समेत कई रास्ते बंद

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी दर्रों में गुरुवार देर रात से लगातार बर्फ गिर रही है. शिंकुला दर्रा, बारालाचा दर्रा और कुंजुम टॉप पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है. मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है.

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बर्फ गिरने के बाद आसपास की घाटियों में ठंड बढ़ गई है. कई जगहों पर सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं रह गई हैं. इसे देखते हुए पुलिस ने शुक्रवार को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. पुलिस के मुताबिक, शिंकुला और बारालाचा दर्रे की ओर जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया है. कुंजुम टॉप की तरफ भी आवाजाही बंद है, जबकि छत्रू जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है.

इसके अलावा लाहौल-स्पीति में रोहतांग से कोकसर, दारचा से सरचू, ग्राम्फू से बातल, लोसर से बातल और रोहली से कढू नाला को जोड़ने वाली सड़कों पर भी यातायात रोक दिया गया है. मनाली में गुलाबा से आगे वाहनों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है. आपात स्थिति में ही मौसम और सड़क की स्थिति का आकलन करने के बाद स्नो चेन लगे 4X4 वाहनों को आगे जाने की इजाजत मिल सकती है.

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प्रदूषित हवा से राहत पाने पहुंच रहे पर्यटक

बर्फबारी के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी. मनाली में एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े मोंटी के मुताबिक, दिल्ली और NCR समेत मैदानी इलाकों से लोग दिवाली के बाद बढ़े वायु प्रदूषण से बचने के लिए पहले से ही हिमाचल के हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं. ताजा बर्फबारी से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है.

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15 नवंबर तक बारिश-बर्फबारी के आसार

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य के कुछ इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक मौसम खराब रहने और बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है.

पुलिस और जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी सलाह दी है कि मौसम और सड़कें सामान्य होने तक ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा न करें. बर्फबारी का नजारा देखने की जल्दबाजी कहीं सफर को खतरे में न डाल दे, इसलिए पहाड़ों पर निकलने से पहले प्रशासन की एडवाइजरी जरूर देख लें.

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