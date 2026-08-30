VIDEO: खड़ी थी कार, तभी महिला ने खोल दिया गेट... टकराने से स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत

गुजरात के सूरत से एक दर्दनाक मामला सामने आया है. जहां सड़क किनारे खड़ी कार का दरवाजा खोलना एक स्कूटी सवार की जिंदगी पर भारी पड़ गया. कार की पिछली सीट पर बैठी महिला ने जैसे ही बिना पीछे देखे दरवाजा खोला, उसी दौरान वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार खुले दरवाजे से टकराकर सड़क पर गिर गया. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. निजी अस्पताल में चार दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई.

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यह दर्दनाक हादसा अठवा लाइंस थाना क्षेत्र में हुआ. बताया जा रहा है कि एक कार सड़क के किनारे खड़ी थी. कार में सवार महिला को बाहर निकलना था. जैसे ही उसने पीछे का दरवाजा खोला, उसी वक्त स्कूटी सवार वहां से गुजर रहा था. अचानक खुले कार के दरवाजे से उसकी टक्कर हो गई. टक्कर के बाद स्कूटी सवार सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया. करीब चार दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद घायल ने दम तोड़ दिया.

CCTV में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना

हादसे की पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कार सड़क किनारे खड़ी है. इसी दौरान कार का पिछला दरवाजा अचानक खुलता है और वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार उससे टकराकर सड़क पर गिर जाता है. हादसे का वीडियो अब सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.

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पुलिस ने मामले में कार सवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. अठवा लाइंस थाने के इंस्पेक्टर पी.एच. भाटी ने हादसे और CCTV फुटेज की पुष्टि की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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