scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: खड़ी थी कार, तभी महिला ने खोल दिया गेट... टकराने से स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत

गुजरात के सूरत में सड़क किनारे खड़ी कार का दरवाजा खोलना स्कूटी सवार के लिए जानलेवा साबित हुआ. कार की पिछली सीट पर बैठी महिला ने बिना पीछे देखे गेट खोला, तभी वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार खुले दरवाजे से टकराकर सड़क पर गिर गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

Advertisement
X
घटना को लेकर खड़े हुए कई सवाल. (Photo: Screengrabs)
घटना को लेकर खड़े हुए कई सवाल. (Photo: Screengrabs)

गुजरात के सूरत से एक दर्दनाक मामला सामने आया है. जहां सड़क किनारे खड़ी कार का दरवाजा खोलना एक स्कूटी सवार की जिंदगी पर भारी पड़ गया. कार की पिछली सीट पर बैठी महिला ने जैसे ही बिना पीछे देखे दरवाजा खोला, उसी दौरान वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार खुले दरवाजे से टकराकर सड़क पर गिर गया. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. निजी अस्पताल में चार दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई.

यह दर्दनाक हादसा अठवा लाइंस थाना क्षेत्र में हुआ. बताया जा रहा है कि एक कार सड़क के किनारे खड़ी थी. कार में सवार महिला को बाहर निकलना था. जैसे ही उसने पीछे का दरवाजा खोला, उसी वक्त स्कूटी सवार वहां से गुजर रहा था. अचानक खुले कार के दरवाजे से उसकी टक्कर हो गई. टक्कर के बाद स्कूटी सवार सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया. करीब चार दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद घायल ने दम तोड़ दिया.

सम्बंधित ख़बरें

घटना से परिवार में मातम. (photo: ITG)
भाई को बचाने कुंड में कूदीं 3 बहनें, डूबने से चारों की हुई मौत
great khali car accident panipat toll plaza
रेसलर खली का हुआ एक्सीडेंट, पंजाब से सोनीपत जाते वक्त हादसा
Surat Nidhi Singh Suicide Case
सूरत में BJP नेता की बहू ने की आत्महत्या, पति पर ये संगीन आरोप
समय पर इलाज नहीं मिलता तो हो सकता था बड़ा खतरा.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
सेफ्टी पिन मुंह में डाली और निगल गया मासूम... डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान
Surat Bus Accident
सूरत में खचाखच भरी बस में चढ़ना युवक को पड़ा भारी

CCTV में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना
हादसे की पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कार सड़क किनारे खड़ी है. इसी दौरान कार का पिछला दरवाजा अचानक खुलता है और वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार उससे टकराकर सड़क पर गिर जाता है. हादसे का वीडियो अब सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.

Advertisement

पुलिस ने मामले में कार सवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. अठवा लाइंस थाने के इंस्पेक्टर पी.एच. भाटी ने हादसे और CCTV फुटेज की पुष्टि की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    864 करोड़ खर्च, फिर भी अधूरा JPNIC... CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना |
    पावर लाइन के पास जाना पड़ सकता है भारी! 99% लोग नहीं जानते इसका खतरा |
    407 बीघा PAC जमीन कब्जामुक्त, संभल में प्रशासन का बड़ा एक्शन |
    VIDEO: खड़ी थी कार, तभी महिला ने खोल दिया गेट... टकराने से स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत |
    42 की उम्र में जुड़वा बेटों की मां बनी TV एक्ट्रेस, 3 महीने बाद किया बड़ा ऐलान |
    कप्तानी में छा गए वैभव सूर्यवंशी... पहला DRS बना मास्टरस्ट्रोक, अंपायर को बदलना पड़ा फैसला, VIDEO |
    TATA ने दिखाया दम, निवेशकों ने 5 दिन में छापे ₹16000 करोड़... रिलायंस को झटका |
    'साहब, छुट्टी मिल जाती तो मेरी बीवी जिंदा होती...' बस्ती में कॉन्स्टेबल पत्नी का शव देख फूट-फूटकर रोया सिपाही पति |
    कार में गर्लफ्रेंड थी, गेटकीपर ने एंट्री नहीं दी... इंसल्ट फील हुई तो कर दिया कांड! इंदौर में कत्ल की कहानी |
    Chana Dal Dosa: चावल छोड़िए, घर में पड़ी चना दाल और सूजी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर कुरकुरा मसाला डोसा
    Advertisement