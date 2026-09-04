ऑनलाइन मंगाए अंडे में निकला जिंदा कीड़ा, शिकायत के बाद एक्शन, क्विक-कॉमर्स स्टोर का गोदाम सील

कर्नाटक के मंगलुरु में ऑनलाइन खरीदे गए अंडे के अंदर कीड़ा मिलने की शिकायत के बाद फूड सिक्योरिटी अधिकारियों ने एक ऑनलाइन रिटेल सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एक ग्राहक ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदे गए अंडे में कीड़ा मिलने की शिकायत की थी.

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ग्राहक ने स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर से शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि ऑनलाइन खरीदे गए कुछ अंडे खराब थे और उनमें से एक अंडे के अंदर कीड़ा मिला. शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शहर के फाल्नीर इलाके में फाल्नीर स्क्वायर से संचालित ऑनलाइन रिटेल सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को केंद्र में टूटे हुए अंडों के पैकेट मिले. इसके बाद संबंधित कर्मचारियों को प्रभावित पैकेटों को तुरंत हटाने और नष्ट करने के निर्देश दिए गए. एहतियात के तौर पर खाद्य भंडारण क्षेत्र की पूरी तरह सफाई और सैनिटाइजेशन कराने के लिए सुविधा केंद्र के स्टोरेज रूम को अस्थायी रूप से बंद कर सील कर दिया गया.

जवाब मांगा जाएगा

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि घटना को लेकर प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया जाएगा और उससे पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, आगे की कार्रवाई निरीक्षण में सामने आए तथ्यों और सुविधा केंद्र के प्रबंधन की ओर से दिए गए जवाब के आधार पर की जाएगी.

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