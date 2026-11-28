साहित्य आजतक का मंच इस बार 27 से 29 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सजा है, जहां हर साल राजनीति, क्रिकेट और मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं. इस बार इस मंच पर ओटीटी की सबसे मशहूर वेब सीरीज 'पंचायत' की टीम ने शिरकत की, जिसमें नीना गुप्ता, फैसल मलिक, डायरेक्टर दीपक कुमार और मनीष मेंघानी शामिल रहे.

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सीरीज की स्टार कास्ट और मेकर्स ने खुलकर अपने अनुभव शेयर किए और शो से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी सुनाए.

'पंचायत' को बताया अपनी लाइफलाइन

जब नीना गुप्ता से पूछा गया कि उन्होंने 'पंचायत' की कहानी को कैसे समझा और इसमें काम करने का फैसला क्यों लिया, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा हिट हो जाएगा? नीना गुप्ता के मुताबिक उन्हें स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी और इसी वजह से उन्होंने हां कर दी थी. उन्होंने आगे कहा कि 'पंचायत' सीरीज उनकी लाइफलाइन है और आज पूरी दुनिया उन्हें इसी की वजह से जानती है, जबकि पहले लोग उन्हें 'चोली के पीछे क्या है' गाने की वजह से पहचानते थे.

कम स्क्रीन टाइम पर बोलीं नीना गुप्ता

मंजू देवी के किरदार को लेकर नीना गुप्ता ने कहा कि वह अभी भी वहीं की वहीं हैं. नीना गुप्ता ने कहा, 'मंजू देवी को चुनाव में खड़े होने के लिए कहा गया तो वह खड़ी हो गईं, वह सिर्फ पति की सुनती हैं, ऐसा ही होता गया है और वह इसी में काफी खुश हैं क्योंकि उन्हें शुरू से यही सिखाया गया है.'

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नीना गुप्ता ने बताया कि उन्हें झंडा वाला सीन सबसे ज्यादा पसंद है और मंजू देवी बेवकूफ नहीं हैं, बल्कि उनके लिए पहले पति और बच्चे आते हैं. कम रोल मिलने को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि जब उन्हें समझाया गया कि उनके पांच एपिसोड हैं तो अच्छा लगा, और डायरेक्टर ने भी यही कहा था कि एक ही एपिसोड में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, बल्कि उनका किरदार पांच सीजनों में धीरे-धीरे निखरकर सामने आया है.

युवाओं को दिया संदेश

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर काम को लेकर की गई चर्चा और युवाओं के संदेश पर नीना गुप्ता ने कहा कि काम करते जाना चाहिए, क्योंकि आज सफलता नहीं मिली तो आगे जरूर मिलेगी. उन्होंने कहा कि जब कुछ नहीं होता तब भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह खाली बैठ जाती हैं तो कोई काम नहीं आता, लेकिन जब कुछ और करने की कोशिश करती हैं तो कुछ नया मिल जाता है. इसके लिए उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए युवाओं से लगातार काम करते रहने की बात कही.

बदलते समाज और ओटीटी को लेकर राय

टीवी से बॉलीवुड तक के सफर और ओटीटी पर महिलाओं को मिल रहे किरदारों के सवाल पर नीना गुप्ता ने कहा कि समाज में लड़कियों और औरतों की स्थिति में बड़ा फर्क है और सब कुछ तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा कि लड़कियां नौकरी कर रही हैं और छोटे शहरों में भी आज 50 साल की महिलाएं जिम जा रही हैं, जिससे पूरा नक्शा बदल रहा है. उनके अनुसार, जब समाज में महिलाओं की भूमिका बदल रही है तो उनके लिए लिखा भी जाएगा, हालांकि अभी उतना बदलाव नहीं आया है लेकिन शुरुआत हो चुकी है और समाज के बदलाव के साथ किरदारों में भी बदलाव आएगा.

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3 दिसंबर 2026 को आएगा 'पंचायत सीजन 5'

कार्यक्रम के बीच सीरीज के नए सीजन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई कि दर्शकों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. 'पंचायत सीजन 5' आगामी 3 दिसंबर 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रहा है.

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