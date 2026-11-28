कई बार छात्र ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाई के दौरान खुलकर सवाल पूछने या अपनी बात रखने में झिझकते हैं. वहीं, जब उन्हें वर्कशॉप में प्रैक्टिकल तरीके से सीखने का मौका मिलता है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है. तमिलनाडु के ITI इंस्ट्रक्टर केस्टर डेसन ने अपने छात्रों में यह बदलाव देखा. वोकेशनल एजुकेशन में करीब 27 साल का अनुभव रखने वाले केस्टर ने इसी तरह से पढ़ाने की कोशिश की. उन्होंने इसे और दिलचस्प और इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश शुरू कर दी.



अगस्त 2025 में उनके लिए 12 दिन का एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम खास साबित हुआ. तमिलनाडु के एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) में आयोजित इस कार्यक्रम ने उन्हें छात्रों को पढ़ाई से जोड़ने के नए तरीके सिखाए. द बेटर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने यह भी सोचना शुरू किया कि क्लास में पढ़ाने के ट्रेडिशनल तरीकों को कैसे बदला जा सकता है.



उन्होंने ट्रेनी को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करके टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझना आसान बनाने के तरीके खोजने शुरू किए. एकतरफ़ा सिखाने पर निर्भर रहने के बजाय, उन्होंने उस मुद्दे पर चर्चा, सवाल और क्लासरूम एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जिससे स्टूडेंट्स हिस्सा लेकर सीख सकें.



क्लासरूम से ज्यादा दिलचस्प थी वर्कशॉप



केस्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ट्रेनी को उन सब्जेक्ट से जोड़ना था जो उन्हें अक्सर मुश्किल लगते थे. तमिलनाडु में एक ITI में वायरमैन कोर्स पढ़ाते हुए, वह स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, जिनमें से कई ने इंस्टीट्यूट में आने से पहले सिर्फ़ क्लास 8 तक पढ़ाई की है. मैथ के कैलकुलेशन, फॉर्मूले और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन कभी-कभी उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं. लेकिन वर्कशॉप में तस्वीर बदल जाती है. जब इन ट्रेनी को तार, टूल और इक्विपमेंट दिए जाते हैं, तो वे काम में शामिल होने के लिए उत्सुक हो जाते हैं. वे खुद चीजों को टेस्ट करके, गलतियां करके और यह पता लगाकर सीखते हैं कि इक्विपमेंट कैसे काम करता है.



केस्टर ने इस अंतर में एक मौका देखा. अगर प्रैक्टिकल सेशन से इतना जोश आ सकता है, तो थ्योरी के लेसन सिर्फ़ टेक्स्टबुक और एक्सप्लेनेशन तक ही क्यों सीमित रहें? उन्होंने क्लासरूम टीचिंग को ज्यादा दिलचस्प बनाने और लेक्चर, प्रेजेंटेशन और वीडियो पर कम निर्भर बनाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए. ट्रेनिंग प्रोग्राम ने उन्हें क्विज, आइसब्रेकर, डिजिटल टूल्स और इंटरैक्टिव एक्सरसाइज़ जैसे तरीकों से इंट्रोड्यूस कराया, जिससे उन्हें स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में लाने के नए तरीके मिले.



लेक्चर से लेकर इंटरैक्टिव लर्निंग तक



प्रोग्राम के दौरान बताई गई टेक्नीक में से एक थी Kahoot, जो एक ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म है. इससे स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन पर सवाल सॉल्व कर सकते हैं और तुरंत अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं. केस्टर ने पाया कि यह रिवीजन को एक इंटरैक्टिव एक्सरसाइज़ में बदलने के लिए उपयोगी है, जिससे ट्रेनी यह देख सकते हैं कि उन्होंने कितना समझा है बजाय इसके कि वे बस वही मटीरियल दोबारा पढ़ें.

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उन्होंने लेसन की शुरुआत में एक्टिविटीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी शुरू कर दिया और उनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक के टेक्निकल पहलुओं को बताने से पहले उसमें खींचने के लिए किया.



एक और जरूरी सीख यह थी कि क्लासरूम में हिस्सा लेने को हर किसी की तरह एक ही तरह से नहीं मापा जा सकता. कुछ ट्रेनी बोलने में हिचकिचा रहे थे जबकि दूसरों को भाषा की दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उनसे सवाल पूछने से कोई खास मदद नहीं मिली. केस्टर ने ऐसे पढ़ाने के तरीकों की जरूरत को समझना शुरू किया, जिनसे अलग-अलग कॉन्फिडेंस लेवल वाले सीखने वाले बिना असहज महसूस किए हिस्सा ले सकें.



डिजिटल टूल्स और क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अलावा, प्रोग्राम में खास ट्रेड्स से जुड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लेसन की तैयारी और स्टूडेंट असेसमेंट शामिल थे. इंस्ट्रक्टर्स ने डेमोंस्ट्रेशन लेसन भी दिए जिनका मूल्यांकन उनकी टेक्निकल समझ, कम्युनिकेशन और स्टूडेंट्स का ध्यान खींचने की क्षमता के आधार पर किया गया. फोकस ऐसे अच्छे इंस्ट्रक्टर बनाने पर था जो अच्छे ट्रेड नॉलेज के साथ असरदार टीचिंग प्रैक्टिस को मिला सकें.



80 स्टूडेंट्स जिन्होंने रिक्रूटमेंट एग्जाम पास किया



केस्टर के लिए उनकी टीचिंग का असली पैमाना यह है कि उनके स्टूडेंट्स ITI से आगे कितनी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं. वह अभी लगभग 40 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और कहते हैं कि इंटरैक्टिव लेसन की तरफ बदलाव से अटेंडेंस में 10-15 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में 10-20 परसेंट का सुधार हुआ है.

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उनके पुराने ट्रेनी ने भी कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन में अपनी पहचान बनाई है. उनमें से लगभग 80 ने तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिक्रूटमेंट के लिए हुई रिटन एग्जाम पास की और प्रैक्टिकल सिलेक्शन राउंड में आगे बढ़े बाकी लोग डिप्लोमा प्रोग्राम करने या स्टेट-लेवल स्किल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने चले गए.



केस्टर के लिए ये नतीजे युवाओं को इंडस्ट्री से जुड़े स्किल्स सिखाने और नौकरी के रास्ते खोलने में वोकेशनल ट्रेनिंग के महत्व को और पक्का करते हैं. अब उनका मकसद केवल अपने बैच के ट्रेनी को पढ़ाने से कहीं ज्यादा है.

वह एक ट्रेनिंग ऑफिसर की भूमिका निभाना चाहते हैं, जिससे उन्हें दूसरे इंस्ट्रक्टर को गाइड करने और उन्हें अपनी क्लास में काम करने वाले टीचिंग तरीकों से इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिलेगा. वोकेशनल एजुकेशन में लगभग 27 साल बिताने के बाद, केस्टर स्किल्स सिखाने के तरीके को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते रहते हैं.

इसके लिए हेडलाइन के विकल्प दो

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