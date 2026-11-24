कामकाज में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. अपनी बात कहने में आत्मविश्वास बनाए रखें. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. रिश्तों में सुधार होगा. कारोबार में लाभ बढ़ सकता है. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. घूमने-फिरने और नई चीजें सीखने में रुचि रहेगी. महत्वपूर्ण कामों को तेजी से पूरा करेंगे. परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

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नौकरी और व्यवसाय: अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान देंगे. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेगी. बचत पर ध्यान देंगे. लाभ में सुधार होगा. लेनदेन से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ेगी.

प्रेम-मैत्री: प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है. रिश्तों में तालमेल बना रहेगा. साथ में यात्रा करने का मौका मिल सकता है.

स्वास्थ्य-मनोबल: सेहत अच्छी रहेगी. कामकाज में तेजी आएगी. मनोबल बढ़ेगा. परिवार के बड़े लोगों की सलाह पर ध्यान दें.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

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शुभ रंग : नट ब्राउन

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