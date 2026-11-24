महत्वपूर्ण कामों में तेजी आएगी. अपनी कला और कौशल से लक्ष्य हासिल करने में सफल हो सकते हैं. करियर में नए अवसर मिलेंगे. नई योजनाओं पर ध्यान देंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है. मित्रों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक और सामाजिक मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. विनम्रता से काम लें. महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

और पढ़ें

नौकरी और व्यवसाय: काम करने के नए तरीके अपनाएंगे. अपने अनुभव का लाभ मिलेगा. करियर और कारोबार पर पूरा ध्यान रहेगा. लोगों का भरोसा जीतने में सफल होंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामले अनुकूल रहेंगे. लंबी अवधि की योजनाओं पर काम कर सकते हैं. नए अवसरों का लाभ मिलेगा. धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

प्रेम-मैत्री: प्रियजनों की बातों को ध्यान से सुनेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. काम करने का उत्साह बढ़ेगा. अपनी दिनचर्या बेहतर रखें.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.

शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : खाकी

---- समाप्त ----