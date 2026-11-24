कारोबार से जुड़ी योजनाओं में तेजी आएगी. अपनों से किए वादे पूरे करने की कोशिश करेंगे. जमीन और मकान से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं. साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. कई कामों में तेजी आएगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. साझा प्रयासों में सफलता मिल सकती है. आपसी मतभेद कम होंगे और सहयोग की भावना बढ़ेगी.

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नौकरी और व्यवसाय: साझेदारी में किए गए काम अच्छे रहेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. नए प्रस्ताव मिल सकते हैं. सहयोगियों का साथ मिलेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. कामकाज में उपलब्धियां मिल सकती हैं. लाभ में वृद्धि होगी. टीम के साथ मिलकर किए गए काम सफल रहेंगे.

प्रेम-मैत्री: मित्रों और करीबियों से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रियजन से मुलाकात हो सकती है. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. अपनों की भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य-मनोबल: सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा. खानपान अच्छा रखें. जरूरी कामों में सक्रियता दिखाएंगे.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.



शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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