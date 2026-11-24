पंचांग- 24 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- नवंबर 23 11:42 PM- नवंबर 24 08:23 PM
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- नवंबर 24 08:23 PM- नवंबर 25 04:50 PM
नक्षत्र
कृत्तिका- नवंबर 24 02:02 AM- नवंबर 24 11:25 PM
रोहिणी- नवंबर 24 11:25 PM- नवंबर 25 08:36 PM
योग
परिघ- नवंबर 23 07:58 PM- नवंबर 24 04:05 PM
शिव- नवंबर 24 04:05 PM- नवंबर 25 11:59 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:50 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 24 5:15 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 25 7:26 AM
अशुभ काल
राहू- 2:54 PM- 4:15 PM
यम गण्ड- 9:32 AM- 10:52 AM
कुलिक- 12:13 PM- 1:34 PM
दुर्मुहूर्त- 08:59 AM- 09:42 AM, 10:54 PM- 11:47 PM
वर्ज्यम्- 12:43 PM- 02:08 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:51 AM- 12:34 PM
अमृत काल- 09:15 PM- 10:40 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:15 AM- 06:03 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 25 06:51 AM- नवंबर 25 08:36 PM
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 24 06:50 AM- नवंबर 24 11:25 PM