निजी बातों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें. परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. अपने काम में दूसरों का सहयोग करें. कामकाज को बेहतर तरीके से संभालेंगे. सभी का सम्मान करें और बहस से दूर रहें. बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ें. नौकरी और कारोबार में मजबूती आएगी. योजनाओं को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. घर-परिवार पर ध्यान देंगे.

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नौकरी और व्यवसाय: कामकाज में उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान रहेगा. पद और प्रतिष्ठा बनी रहेगी. करियर और कारोबार में तेजी आएगी. अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है. जोखिम लेने से बचें.

धन-संपत्ति: आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे. जमीन और वाहन से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं.

प्रेम-मैत्री: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. अपनों की सलाह को नजरअंदाज न करें. परिवार के साथ समय बिताएं. बहस और विवाद से दूर रहें. रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: गुस्से और जल्दबाजी से बचें. सेहत का ध्यान रखें. नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं. अपनी दिनचर्या बेहतर बनाएं.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.



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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेहूं जैसा वासंती

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