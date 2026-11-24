कामकाज में आत्मविश्वास बनाए रखें. धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेन से बचें. नौकरी और कारोबार में अपनी मेहनत से बेहतर परिणाम पाने की कोशिश करेंगे. काम करने के तरीके में सुधार आएगा. बजट के अनुसार खर्च करें. किसी की बातों में आकर फैसला न लें. लेनदेन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.

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नौकरी और व्यवसाय: अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. तथ्यों के आधार पर फैसले लें. किसी की गलत बातों में न आएं. कामकाज में व्यस्तता बनी रह सकती है.

धन-संपत्ति: निवेश के मामलों में सावधानी रखें. किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके धन न लगाएं. कारोबार से जुड़ी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. जल्दबाजी में आर्थिक फैसला लेने से बचें.

प्रेम-मैत्री: बातचीत के दौरान बहस से बचें. प्रियजनों की भावनाओं का ध्यान रखें. रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. दिखावे से दूर रहें. करीबियों का सहयोग करें.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान पर ध्यान दें. मनोबल बनाए रखें. किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. अपनी सेहत का ध्यान रखें.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.



शुभ अंक : 3, 6 और 9

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शुभ रंग : एप्पल रेड

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