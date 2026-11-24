मौसम के बदलाव को देखते हुए सेहत का ध्यान रखें. खानपान में लापरवाही न करें. पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से परेशान कर सकती हैं. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रह सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा. बातचीत में संतुलन बनाए रखें. दोस्तों का साथ मिलेगा. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. अपनों की सलाह पर ध्यान दें. जरूरी बातचीत सोच-समझकर करें.

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नौकरी और व्यवसाय: कामकाज में सामान्य परिणाम मिल सकते हैं. जल्दबाजी से बचें. कोई जरूरी सूचना मिल सकती है. करियर में धैर्य और अनुशासन बनाए रखें.

धन-संपत्ति: कारोबार में लेनदेन सामान्य रह सकता है. आर्थिक मामलों में चुनौतियां आ सकती हैं. समझदारी से फैसले लें और सतर्क रहें.

प्रेम-मैत्री: घर आए मेहमानों का सम्मान करें. परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं. रिश्तों में सावधानी रखें. अपनों के साथ बातचीत और तालमेल बनाए रखें. परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य-मनोबल: सेहत प्रभावित हो सकती है. खानपान का ध्यान रखें. गुस्से और जिद से बचें. आत्मविश्वास बनाए रखें.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.



शुभ अंक : 6, 8 और 9

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शुभ रंग : शहद जैसा

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