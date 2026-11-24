भाई-बहनों और करीबियों के साथ सहयोग का भाव बनाए रखें. सामाजिक मामलों में सफलता मिल सकती है. कारोबार से जुड़े काम बेहतर होंगे. परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. जरूरी सूचनाएं मिलेंगी. अपनों के साथ समय बिताएंगे. कामकाज में साहस और आत्मविश्वास दिखाएंगे. बातचीत और मेलजोल में रुचि बढ़ेगी.

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नौकरी और व्यवसाय: पेशेवर योजनाओं को गति मिलेगी. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. संपर्क और बातचीत के जरिए नए अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे. कारोबार में तेजी आएगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है. आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लें.

प्रेम-मैत्री: प्रियजनों की बातों को ध्यान से सुनें. मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. बड़ों का सम्मान करें. करीबियों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: आत्मविश्वास बढ़ेगा. बातचीत का तरीका बेहतर होगा. उत्साह के साथ काम करेंगे. सेहत और मनोबल अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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