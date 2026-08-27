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दिल्ली-काठमांडू मैत्री बस सेवा अस्थायी रूप से बंद, नेपाल बाढ़ के बीच DTC का फैसला

नेपाल में आई बाढ़ के कारण भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय बस सेवा पूरी तरह बाधित हो गई है. दिल्ली परिवहन निगम ने सुरक्षा कारणों से 'भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा' को 28 और 29 अगस्त के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया है. दिल्ली सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है.

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नेपाल में बाढ़ के बाद सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली सरकार ने ये बस सर्विस रद्द कर दी. (Photo- PTI)
नेपाल में बाढ़ के बाद सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली सरकार ने ये बस सर्विस रद्द कर दी. (Photo- PTI)

नेपाल में आई बाढ़ का सीधा असर अब भारत-नेपाल अंतर-राष्ट्रीय बस सेवा पर भी पड़ा है. नेपाल में भारी फ्लैश फ्लड के चलते सड़क परिवहन पूरी तरह ठप हो गया है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम ने एहतियातन 'भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा' को अगले दो दिनों के लिए रोक दिया है.

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने गुरुवार को बताया कि नेपाल में नेशनल हाइवे और दिल्ली-काठमांडू मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है. सुरक्षा के लिहाज से DTC ने 28 अगस्त 2026 को दिल्ली से काठमांडू जाने वाली बस यात्रा को रोक दिया है.

इसके साथ ही 28 अगस्त को ही काठमांडू से दिल्ली आने वाली वापसी यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है. वहीं, 29 अगस्त को दिल्ली से काठमांडू जाने वाली नेपाली बस की सेवा को भी फिलहाल स्थगित रखा गया है.

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यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला

DTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नेपाल में नदियों के उफान पर होने और कई स्थानों पर सड़कें बह जाने की वजह से सफर बेहद जोखिम भरा हो गया है. यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बसों का संचालन अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया गया है. हालात सामान्य होने और रास्ते साफ होने के बाद ही सेवाओं को फिर से बहाल किया जाएगा.

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2014 से चल रही है मैत्री बस सेवा

दिल्ली सरकार ने भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों और आवाजाही को सुलभ बनाने के लिए साल 2014 में 'दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली' अंतरराष्ट्रीय बस सेवा की शुरुआत की थी. ये बस रोजाना सुबह 10 बजे दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना होती है.

यह भी पढ़ें: फैक्ट चेक: पानी के आगे-आगे भागते लोगों का ये वीडियो नेपाल बाढ़ का नहीं है  

उत्तर प्रदेश के कई जिलों से गुजरते हुए ये बस गोरखपुर के पास स्थित सोनाली चेक-पोस्ट के जरिए नेपाल की सीमा में दाखिल होती है. फिलहाल बाढ़ के कारण इस रास्ते पर ब्रेक लग गया है.

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