How to Remove Cockroaches: लाल हिट डाल-डालकर हो गए परेशान, घर में छिड़क दें इस चीज का पानी, गंध सूंघते ही दूर भागेंगे कॉकरोच

गर्मी के मौसम में घरों में कॉकरोच डेरा जमा लेते हैं. रसोई के कैबिनेट्स, सिंक के नीचे और कोनों में घर बनाकर रहने लगते हैं और अंडे भी दे देते हैं. रेंगते कॉकरोच न केवल देखने में घिनौने लगते हैं बल्कि ये भोजन को दूषित करके गंभीर बीमारियों का कारण भी बनते हैं. अक्सर लोग इन्हें भगाने के लिए बार-बार केमिकल स्प्रे (जैसे काला हिट) का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी तेज और जहरीली गंध से सांस की दिक्कत होने लगती है और कुछ समय बाद कॉकरोच फिर वापस आ जाते हैं.

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अगर आप बिना किसी केमिकल और बिना पैसे खर्च किए कॉकरोच का पक्का इलाज चाहती हैं तो आपकी अपनी रसोई में मौजूद तेजपत्ता, बोरिक पाउडर, बेकिंग सोडा, और नीम का तेल जैसे प्राकृतिक उपाय सबसे बेहतरीन हैं. तेजपत्ते और नीम की तीखी गंध कॉकरोच के श्वसन तंत्र को चुभती है जिससे वे बिना मरे ही घर से दूर भाग जाते हैं. आइए जानते हैं कॉकरोच भगाने के सबसे आसान और अचूक तरीके.

सामग्री (Ingredients)

तेजपत्ता - 10 से 12 (क्रश किए हुए)

बोरिक एसिड पाउडर- 2 बड़े चम्मच (केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिलने वाला)

पिसी हुई चीनी - 1 बड़ा चम्मच

गेहूं का आटा या बेसन - 1 बड़ा चम्मच

नीम का तेल या पुदीने का तेल- 10-12 बूंदें

पानी - आवश्यकतानुसार

कॉकरोच भगाने के 4 अचूक तरीके

नीम/पेपरमिंट ऑयल स्प्रे (सिंक नाली के लिए): 1 कप पानी में 10-12 बूंदें नीम या पुदीने का तेल मिलाएं. इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें. रात को रसोई साफ करने के बाद सिंक की नाली और कोनों में इसका छिड़काव करें. इसकी महक सूंघते ही कॉकरोच

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फिटकरी का इस्तेमाल करें: कॉकरोच भगाने के लिए फिटकरी भी मददगार है. इसके लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में पानी लें, उसमें आधा नींबू का रस, 3 से 4 तेज पत्ते और एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा डाल दें. फिर इस पानी को उबालकर छान लें. अब इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा, नमक और कपूर भी मिला दें. इस घोल को कॉकरोच के ठिकानों और नालियों के आसपास रात में डाल दें. कॉकरोच घर छोड़कर भागने लगेंगे.

तेजपत्ते का यूज: तेजपत्ते की तीखी महक कॉकरोच बर्दाश्त नहीं कर पाते. 10-12 तेजपत्तों को हाथों से मसलकर पाउडर या छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. इन्हें किचन सिंक के नीचे, गैस स्टोन के पीछे, डस्टबिन के पास और कैबिनेट्स के कोनों में बिखेर दें. इसकी गंध से कॉकरोच तुरंत जगह छोड़ देंगे.

बोरिक एसिड और चीनी की गोलियां: एक कटोरी में 2 चम्मच बोरिक एसिड पाउडर, 1 चम्मच पिसी चीनी और 1 चम्मच आटा मिलाकर थोड़ा पानी डालें. इसकी छोटी-छोटी गोलियां बना लें. चीनी की मिठास से कॉकरोच आकर्षित होंगे और बोरिक एसिड खाते ही उनका खात्मा हो जाएगा. इन गोलियों को उन जगहों पर रखें जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं.

बेकिंग सोडा और चीनी का मिश्रण: बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और चीनी मिलाकर कॉकरोच के छिपने वाले ठिकानों पर छिड़क दें. इसे खाने के बाद कॉकरोच के पेट में गैस बनती है जिससे वे खत्म हो जाते हैं.

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