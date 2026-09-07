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हर सेकेंड जिंदगी पर भारी था... सत्य निकेतन हादसे के 4 वीडियो में देखिए भयावहता

सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बाद मलबे में 30 से 50 लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस की टीमें रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रहीं. मलबे के अंदर से कुछ लोगों ने फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद बचावकर्मियों ने ऑक्सीजन और आधुनिक उपकरणों की मदद से फंसी जिंदगियों तक पहुंचने की कोशिश की.

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मलबे के बीच रेस्क्यू टीम लगातार लोगों की तलाश करती रही (Photo:ITG)
मलबे के बीच रेस्क्यू टीम लगातार लोगों की तलाश करती रही (Photo:ITG)

दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को पांच मंजिला PG बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चला. हादसे के सामने आए 4 वीडियो उस खौफनाक मंजर को दिखाते हैं, जब कुछ ही सेकेंड में पूरी इमारत मलबे में बदल गई.


CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि पांच मंजिला इमारत अचानक नीचे की तरफ धंसती है और देखते ही देखते पूरा ढांचा मलबे में तब्दील हो जाता है. आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है.

हादसे का एक और CCTV वीडियो सामने आया है. इसमें सामने की दुकान का दुकानदार इमारत गिरते ही भागता नजर आता है. बिल्डिंग का मलबा कुछ ही दूरी पर आकर गिरता है और वह बाल-बाल बच जाता है.

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देखें वीडियो

 मलबे के नीचे फंसी थीं जिंदगियां
इमारत गिरने के बाद करीब 30 से 50 छात्रों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई. कुछ लोगों ने मलबे के अंदर से फोन कर मदद भी मांगी. NDRF की दो टीमों समेत करीब 70 जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया. मलबे में फंसे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सिलेंडर भी नीचे उतारे गए.

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हादसे के बाद का खौफनाक मंजर
मलबे के बीच रेस्क्यू टीम लगातार लोगों की तलाश करती रही. स्थानीय लोग भी हाथों और उपलब्ध औजारों से मलबा हटाने में जुट गए. हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 11 लोगों को बचाया जा चुका है. इस वीडियो से समझिये भयावहता.

सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद कई परिवार अब भी अपने करीबियों की खबर का इंतजार कर रहे हैं. लापता शख्स की बहन की नजरें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं और उन्हें भरोसा है कि उनका भाई सकुशल मिल जाएगा. इस हादसे ने परिवार को सदमे में डाल दिया है और हर पल उनकी चिंता बढ़ती जा रही है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ऐसे ही एक और वीडियो देखिए

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बिल्डिंग भरभरा कर गिरने कारण क्या बताया जा रहा है?

करीब 50 साल पुरानी इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर मरम्मत का काम चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान बिल्डिंग ढह गई. वहीं स्थानीय लोगों ने दावा किया कि कई दिनों की बारिश के बाद बेसमेंट में पानी जमा था, जिससे नींव कमजोर हुई हो सकती है. पुलिस ने मालिक हरिराम समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

MCD के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, करीब 55 वर्ग गज के प्लॉट पर बनी यह इमारत G+4 थी, जबकि मूल अनुमति सिर्फ G+1 की थी. हादसे के बाद MCD ने चार मंजिल से ज्यादा की अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील करने का आदेश दिया.

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